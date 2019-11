Glosa Martina Čabana: Zimolova změna | E15.cz

Když bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola loni v únoru neúspěšně kandidoval na pozici předsedy ČSSD, rozdal delegátům volebního sjezdu růžové brýle. To proto, aby si je mohli tak jako on během kandidátského projevu dramaticky sundat. Předsednická židle z toho nakonec nebyla, ale pozice prvního místopředsedy ano.

Skoro přesně před rokem ale Zimola na funkci rezignoval, protože se mu nelíbilo, jak se ve straně rozhoduje. Pak se na chvíli odmlčel, až se nyní ukázalo, že na jeho popud bylo pro krajské volby v příštím roce založeno hnutí Změna 2020. Za něj by Zimola rád kandidoval na hejtmana, aniž by ovšem mínil odcházet z ČSSD, protože co kdyby přece jen... že ano.

Stydět se za vlastní politickou značku, a přesto jí nedat vale, to zase není v české politice úplná novinka. V roce 2012 v krajských a senátních volbách někteří kandidáti na venkovních reklamách skrývali značku ODS. Nezakládali ovšem konkurenční spolky a nebyli to bývalí první místopředsedové strany. V tom se Zimola dostal zase jednou o krok dál.