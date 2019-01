Glosa Miloše Vávry: Brexit jako dokonalý chaos | E15.cz

Někteří politici chtějí dohodu, jakou má Norsko. Jiná frakce požaduje tvrdý brexit, mnoho poslanců chce nové referendum. Vyslovení nedůvěry vládě zřejmě neprojde, poněvadž i ti konzervativní a severoirští unionostiční poslanci, kteří hlasovali proti vládní dohodě o odchodu Británie z EU, budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry vládě. Obávají se totiž příchodu levicové labouristické vlády.

Nastal tak dokonalý chaos, pro nějž zřejmě neexistuje řešení. Po takové porážce vlády, nejhorší od 20. let minulého století, by za normálních okolností předseda vlády složil funkci. Co však udělá Theresa Mayová, nikdo neví.

Autor je bývalý vedoucí českého vysílání BBC, od roku 1968 žije v Londýně