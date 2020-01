Glosa Petra Peška: A teď už víme všechno | E15.cz

Projevové manévry, které spustilo taktické předsunutí prezidentské řeči na druhý svátek vánoční, přinášejí své ovoce. Jednak jsou reflexe uplynulého roku a výhled do toho nadcházejícího širší a barvitější. A také můžeme porovnat veřejné vystupování všech čtyř nejvyšších ústavních činitelů.

Hodinu po poledni na Nový rok se o slovo přihlásili předsedové obou komor parlamentu. Šéf Senátu Jaroslav Kubera se pokoušel působit co nejvíce státnicky, současnou hlavu střídmě kritizovat, ale nejmenovat. Dozvěděli jsme se také, že velká očekávání občas přinášejí velká zklamání. A i to, že žádná sociální síť nenahradí osobní setkáni s lidmi. A tentokrát ve shodě s vrchním velitelem ozbrojených sil též zaznělo, že se na nás valí „zelené tsunami“. Není na škodu, pokud je u nejvyšších ústavních činitelů souznění alespoň v tomhle. Takže proč ne…

O pár not vyšší rozšafnější tón zvolil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, s ležérním přehozením nohy přes nohu. Ale i v jeho řeči zazněla vážná témata. A i on zvolil variantu „hlavně nejmenovat“. Tentokrát ovšem v pozitivním duchu. Postesknutí nad „udáváním do Bruselu“ a přirovnání s Janem Husem (!) se určitě netýkalo jeho stranického šéfa, t. č. premiéra…

Kromě skutečných, seriózních témat - jako i zde reflektovaná klimatická hysterie či uprchlická lehkovážnost - jsme se dozvěděli i prostopravdy typu, že každý může ovlivnit svoji budoucnost. A dočkali jsme se také cimrmanovského vyjmenovávání členů příbuzenstva. To vše zahuštěno intelektuální jíškou – sociologem Ralfem Dahrendorfem v úvodu a guru politického konzervatismu Edmundem Burkem v závěru. Ale opět, proč ne…

A večer završil sérii projevů i premiér Andrej Babiš. Dozvěděli jsme se, že se nám daří. Že se dálnice staví, že přibývá vojáků, stromů, rybníků i tůní. A naopak ubývá emisí. Že se každý člověk chce mít dobře. A i zde došlo na známé osobnosti historie, tentokrát na prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína. Ten by se asi divil…

Není třeba zatracovat převahu kvantity nad kvalitou. Je to jako s televizními programy, vždy je po ruce možnost přepnout. Či vypnout. A pořád je dobré, když je z čeho vybírat…