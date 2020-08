Glosa Petra Peška: Američan na Hradě | E15.cz

Mike Pompeo je sice „jen“ ministrem zahraničí, ale v poslední době se tu fronta prominentních vládních návštěvníků z USA zrovna netvoří, žádný nával to není ani opačným směrem z Česka přes Atlantik.

A byl to i jeden ze stále vzácnějších okamžiků si připomenout, že Miloš Zeman je hlavou státu. V poslední době v souvislosti s prezidentským majestátem totiž média a sociální sítě plnily hlavně jeho fotky z oblíbeného nafukovacího člunu. Vyjádřil zármutek nad tragédií v Bohumíně, u policejních násilností v povolebním Bělorusku už ale mlčel, stejně jako jeho mluvčí. Opatrné odsouzení přišlo pouze od ředitele zahraničního odboru prezidentské kancléře Rudolfa Jindráka.

Pak už se v médiích v souvislosti s Milošem Zemanem objevila jen informace, že začala běžet týdenní lhůta, kdy se má stát – konkrétně pak ministerstvo financí – omluvit za prezidentovo lživé tvrzení o údajném článku Ferdinanda Peroutky.

Upozadění prezidenta ve veřejném prostoru se dá samozřejmě vysvětlit prázdninami a jeho volnem. Podobně to ale vypadá už řadu měsíců, jen namátkou si připomeňme jeho dlouhé mlčení po vypuknutí koronavirové krize.

Nemusí to být na škodu. Zemanovi kritici by to jistě mohli ironicky kvitovat pomocí rčení, že kdo nic nedělá, tak nic nezkazí. A odpůrci nezdravě silného postavení hlavy státu, které pocit důležitosti dodala i přímá volba, by to zase mohli vidět jako opětovné utužení parlamentního systému.

Obojí by ale byla reakce předčasná. Miloš Zeman je sice v poslední době méně viditelný a slyšitelný, což ovšem neznamená, že by Pražský hrad vyklidil pole politického boje. Příležitost se naskytne již brzy, až bude prezident rozhodovat o případném odvolání šéfa antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petra Rafaje. Což bude mít ve finále i větší význam, než středeční potřesení rukou s šéfem americké diplomacie.