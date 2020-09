Glosa Petra Peška: ANO, i to je kampaň | E15.cz

Předvolební kampaň hnutí Andreje Babiše začala jako obvykle podle plánu – podařilo se k ní přitáhnout pozornost. A je jedno, že zvláště na sociálních sítích jsou to často reakce negativní či posměšné. Mluví se o ní a o to jde.

Slogan „ukázaná platí“ může znít hloupě, ale je originální a bude se citovat. A opět, o to jde. Za pozornost ale stojí ještě dvě věci. Jednak skutečnost, že hlavní nápis není snadno čitelný, ale to je jen drobnost. Důležitější je absence slibů, tedy co se doposud medializovaných plakátů týká.

Vládní hnutí tentokrát neláká voliče na budoucnost, ale připomíná, co všechno pro ně už udělalo. Z čehož si má příjemce tohoto poselství nejspíš odvodit, že ANO je kompetentní i pro další vládnutí. Tentokrát hlavně v krajích.

Zároveň ale má tento přístup i svoji odvrácenou tvář. ANO tímto účtováním také dává najevo, že už svoji misi splnilo a patří na smetiště dějin. Je na voličích, kterému podvědomému sdělení dají přednost.

A pak je tu faktická rovina prezentovaných sdělení. Je obvyklé, že politické strany v kampani přehánějí, používají nadsázku a někdy i překrucují. Tentokrát ale premiérovo hnutí šláplo hned v počátku vedle, což ubírá na důvěryhodnosti celé kampani.

Nejdřív musel Andrej Babiš korigovat sdělení u společné fotky se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanou, mimochodem retušovanou tak, že ji nelze prakticky poznat. Tedy, že pro seniory budou zajištěny testy na covid zdarma. Vzápětí nicméně přišel s tím, že by se mohly plošně rozesílat rouška a respirátory, zvláště seniorům.

Druhou, větší chybou je chlubení tím, že se díky ANO podařilo zmodernizovat „194 krajských nemocnic“, opět u fotky dua Babiš-Jermanová. Nejde jen o falešné připisování zásluh, nýbrž o prostý fakt, že tolik krajských nemocnic v celé České republice není. Takhle okatý nesmysl možná už i nějakému méně náročnému voliči hnutí bude vadit…

O největší přešlap se ale postarala ministryně financí Alena Schillerová. Sice nestranička, oficiálně jen nominovaná hnutím ANO do vlády, ale vnímaná jako klíčová pobočnice Andreje Babiše. Její výrok o tom, že řada samoživitelek žije sama jen na oko, aby dosáhly na dávky, prokázal ukázkový nedostatek sociálního cítění. Nebo jen vyjevil, že tuto skupinu obyvatel už vládní hnutí odepsalo….