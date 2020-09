Niedermayer: Investoři se do Česka nehrnou. Brzdí je složitá regulace | E15.cz

Investice v České republice brzdí mnoho faktorů jako špatná infrastruktura, těžká předvídatelnost kroků státu nebo poměrně vysoká cena práce. Navíc rozhodování o investicích se neděje ani průměrným evropským tempem. Na výroční konferenci Sdružení pro zahraniční investice (AFI) to řekl europoslanec (TOP 09/STAN) a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer.

V Česku je podle Niedermayera nesmírně komplikovaná regulace. Složité je získat povolení na cokoliv. Příkladem, který mluví za vše, je podle něj fakt, že za 30 let ani sám stát nedokázal postavit dálnici z Brna do Vídně. Právě chybějící infrastrukturu do Rakouska jako důvod, proč investoři neuvažují o tuzemsku, na konferenci zmínil také Pavel Sovička ze společnosti Panattoni.

Sovička dále uvedl, že ČR už nemůže konkurovat cenou práce. Podle Niedermayera je problém, že v tuzemsku je poměrně vysoká cena práce, ale čisté mzdy pracovníků jsou nízké. Naopak pro investice podle něj hovoří rozumný poměr mezi kvalitou a cenou pracovní síly.

ČR podle Niedermayera trpí také výkyvy kurzu, protože nemá euro, což investory také může odradit. Naopak tuzemsko disponuje stabilními makro podmínkami a je tu prokázaná ziskovost firem, které v ČR investovaly, řekl dále.

„Nejsme šampiony ve školství ani rozvoji nových technologií,“ uvedl Niedermayer. Právě vzdělání je přitom jedno z odvětví, do kterého by se podle něj mělo investovat, ale jen tak, aby to přineslo výsledek. Dalšími oblastmi vhodnými pro investice jsou podle něj energetika a životní prostředí. Upozornil ale, že na energetiku a klima nemá Česko zcela vyjasněnou politiku.

K oživení ekonomiky bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) třeba mimo jiné stimulovat investice. Motivací by mohly podle něj být rychlejší odpisy nebo investiční pobídky. Občanská iniciativa KoroNERV-20 pracuje na investičním semaforu. Vyznačuje v něm sektory, do kterých je třeba výrazně investovat a které investice jsou zbytné. Oblastmi vhodnými pro investice jsou podle ní například výstavba nájemních bytů, budování rychlé 5G sítě, vlakový zabezpečovací systém ETCS nebo robotizace. Omezení financování naopak doporučuje u marketingové kampaně na podporu domácího cestovního ruchu.