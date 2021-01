Glosa Petra Peška: Čestné hospodské! | E15.cz

Jenže se k tomu dají snadno přidat zprávy o tom, že i v těchto případech registrační systém nefungoval zrovna hladce. A pak ještě iniciativu odpůrců restrikcí, kteří chtějí zákazy obejít přeměnou hospod ve stranické buňky. A hele: vítejte v Česku, vzor 2021!

Restaurace, hospody i bary jsou jednou z klíčových součástí společenského i ekonomického života. Zároveň se ale právě tam podle některých studií epidemii mimořádně daří. Není tedy divu, že se na tyto provozovny během koronavirové krize soustřeďuje tak velká pozornost. A že se občas stávají pomyslným bojištěm jednotlivých názorových skupin.

Těžko říct, jestli je za tím frustrace vlády z rostoucího odporu vůči restrikcím a odbojnosti některých provozovatelů. Pokud je ale v čestném prohlášení, které je součástí žádosti o pomoc v rámci nově rozběhlého programu „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“, kromě jiného závazek s dodržováním vládních pravidel, musíme se ptát: není už trošku přes čáru? Doslova se tam píše: „…a tato omezení daná příslušnými usneseními vlády jsem po celou dobu jejich platnosti dodržoval“. Viz Příloha č. 3.

Dodržování zákonů a dalších právně závazných nařízení je přeci samozřejmostí. Stát má prostředky na jejich vynucování, kontrolování a případné trestání prohřešků. Zde si nejen ulehčuje práci, ale žadatele o státní a tedy veřejnou (!) pomoc nutí k takové drobné servilitě. A bráno do extrému, dělá z nich vlastně „pozitivní sebeudavače“, neboť musejí podepisovat, že nic špatného neudělali.

Vláda, konkrétně pak ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, to vysvětlují na první poslech logicky: „Nedodržujete vládní nařízení, nedostanete vládní podporu,“ reagoval pro ČRo. S tím, že by to jinak bylo nefér vůči těm, kteří pravidla dodržují. Jenže písemným čestným prohlášením se to posouvá do trochu jiné roviny. To se také můžeme dostat k argumentům jako „kdo nic neudělal, nemusí se bát“, které až moc dobře známe z minulosti.

Kdyby raději stát vynaložil větší úsilí k funkčnosti registračních systémů. Ani zde to zjevně neprobíhalo hladce, hlášena byla nedostupnost a výpadky. I když ministr Havlíček podobně jako o frontách na očkování prohlašoval, že vše běží jak na drátkách.

Pak do toho ale Chcípl PES. Přesněji do toho přišla iniciativa „Chcípl PES“ s nápadem, že zavření restaurací obejde, když založí politické hnutí a bude v nich pořádat schůzky svých buněk. Nejde ani tak o recesi. Spíš o projev zoufalosti provozovatelů těchto podniků, jakkoliv to s sebou samozřejmě nese i epidemiologická rizika.

Ale jelikož jsme v Česku, dají se obě věci skloubit, jak už poradili i zástupci iniciativy. Zažádat o pomoc, podepsat čestné prohlášení a teprve potom začít podmínky porušovat. A všichni budou spokojeni. Tedy všichni asi ne.