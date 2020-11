Glosa Petra Peška: Evropská unie versus cestovní kanceláře | E15.cz

Z Bruselu přišla do Prahy výzva, aby česká vláda zajistila proplacení zrušeních zájezdů i těm klientům, kteří prozatím místo toho dostali voucher.

Tentokrát už to není hrozba žalobou, jde jen o apel na ministerstvo pro místní rozvoj. Týká se to navíc praxe, která skončila k poslednímu srpnu. Přesto si postup, respektive přístup Evropské komise zaslouží pár poznámek.

Za normálních okolností by bylo veskrze sympatické, kdyby Komise stála hlavně na straně spotřebitelů, kteří často tahají za kratší konec provazu. Tady to ale trochu drhne. Samozřejmě kvůli koronavirové krizi, která na cestovní kanceláře dopadla obzvlášť velkou silou, třebas už jen kvůli zaplaceným zálohám za pobyty atd.

Jakkoliv je ale samozřejmě mrzuté, pokud člověk „utopil“ potřebné peníze za něco, co nedostal, dá se tu mluvit o rozumném rozložení rizika a dopadů.

Zklamaní turisté dostali na výběr – buď si za voucher do konce příštího srpna pořídí jiný zájezd, nebo jim to pak vyplatí „na dřevo“. Navíc pro vybrané, zranitelnější skupiny obyvatelstva byla udělaná výjimka, podle níž mají právo dostat peníze hned. To se týká například seniorů či zdravotně postižených.

Bylo by vlastně trochu pradoxní Evropskou komisi obviňovat, že až příliš straní turistům neboli spotřebitelům neboli voličům. Když je bruselská exekutiva zároveň pranýřována, že je nikým nevoleným orgánem. Nevyváženost je tu ale znát.

Jednak se tu zbytečně nabourává hledisko národní, či přesněji řečeno státní úrovně. Koronavirová krize potvrdila, že prostě některé věci na celounijní úrovni nefungují a ani fungovat nemůžou. Že každý stát má svá specifika, což se týká také řešení zdravotních a ekonomických dopadů epidemie.

Navíc vytvoření jistého voucherového „polštáře“ nebylo jen v zájmu cestovních kanceláří, ale potažmo i jejich klientů. Do čím větších problémů se CK dostanou, o to víc jich zkrachuje…a třeba o to dražší potom budou kvůli menší nabídce i zájezdy. A naopak.

Ale hlavně, když to hezky zní….