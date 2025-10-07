Milei se bojí blížících se voleb. Prezident Argentiny schoval motorovku a doufá v Trumpovu pomoc
Javier Milei je očividně nervózní před velkým testem své popularity, který ho čeká za necelé dva týdny. Argentinci budou volit polovinu poslanců a třetinu senátorů a poslední průzkumy naznačují růst peronistické koalice Fuerza Patria. Milei přitom už minulý měsíc utrpěl porážku v místních volbách a zákonodárci nedávno přehlasovali dvě jeho veta. Prezident, který se navíc potýká s měnovými potížemi, zařadil zpátečku v prosazování své politiky tvrdých úspor – na příští rok plánuje štědřejší výdaje.
Mileiova strana La Libertad Avanza (Svoboda vpřed) byla dlouho favoritem voleb, které se uskuteční 26. října. Od srpna ale průzkumy už tak jednoznačné nejsou a některé předvídají vítězství konkurence. Ta na začátku září uspěla v místních volbách v nejlidnatější provincii Buenos Aires. Tamní úspěch Fuerza Patria se sice čekal, pro Mileie však byl varovným signálem – jeho partaj zaostala za rivalem o více než třináct procentních bodů.
Nejhorší je za námi
Milei nyní nemá v parlamentu většinu, takže podporu pro řadu svých kroků musí pracně vyjednávat. Dobrý výsledek v klání by ho mohl zbavit velkých potíží v Kongresu. Minulý týden například senátoři přehlasovali dvě prezidentská veta, která se týkala zákonů o zvýšení financování veřejných univerzit a dětské zdravotní péče. Prezident argumentoval, že si veřejné finance země takovou zátěž nemohou dovolit.
Před Kongresem oslavovala výsledek skupina protestujících. „Už více než rok bojujeme a vzdorujeme otřesnému podfinancování národních univerzit ze strany vlády,“ řekl Buenos Aires Times student psychologie Tomas Bossi. Únava z úsporných opatření je však krátce před volbami daleko rozšířenější. „Z dopadů škrtů panuje pocit rozčarování a hněvu,“ uvedl pro Reuters politický konzultant z Buenos Aires Sebastian Halperin.
Nálad obyvatel se před volbami zřejmě zalekl i Milei a do budoucna slibuje úlevu. Minulý měsíc oznámil plány na zvýšení výdajů na důchody, zdravotnictví, vzdělávání a osoby se zdravotním postižením v příštím roce. Například na zdravotnictví má jít o 17 procent více, na vzdělávání o osm procent – vše nad rámec inflace.
„Nejhorší je za námi,“ řekl v televizním projevu. „Úsilí, které všichni Argentinci vynakládají, stojí za to. Chápeme, že mnozí to ještě nepocítili ve své materiální realitě,“ dodal prezident.
Míra chudoby výrazně poklesla
Přes tyto ústupky Milei trvá na tom, že vyrovnaný rozpočet není k vyjednávání. „Neexistuje žádná jiná cesta než fiskální rovnováha,“ zdůraznil. Druhá největší ekonomika Jižní Ameriky by se podle něj jinak řítila zpět do jámy nekontrolované inflace.
Prezidentovi se však během necelých dvou let ve funkci podařilo dosáhnout dílčích výsledků. Rozpočet je nyní v přebytku a inflace poklesla. V srpnu dosáhl měsíční růst cen 1,9 procenta, zatímco v době jeho zvolení to bylo téměř třináct procent. Argentinská ekonomika roste – ve druhém čtvrtletí meziročně o 6,3 procenta.
Míra chudoby klesla v první polovině letošního roku na 31,6 procenta. To je podstatné zlepšení oproti prvním měsícům Mileiovy vlády a nižší čísla, než když do úřadu nastupoval. Sociologové však podotýkají, že data je třeba brát s rezervou, protože metodologie jejich sběru je ošemetná.
Mileiovým velkým problémem zůstává argentinské peso. Ve snaze zkrotit inflaci prezident až do dubna udržoval kapitálové kontroly předchozí vlády a centrální banka používala pevný směnný kurz vůči dolaru. Nadhodnocené peso vyvolalo frenetické nákupy Argentinců v zahraničí – lidé ve velkém dováželi z Brazílie, Chile či Floridy lednice, televize, a dokonce i hovězí, vlajkovou loď argentinského exportu.
Měnové potíže a Trumpova pomoc
Od jarního přechodu na kolísavé pásmo však peso výrazněji slábne. Tento trend se ještě prohloubil po Mileiově porážce v místních volbách a korupčním skandálu, který se týká prezidentovy sestry. Argentinci se tak místní měny zbavují. Centrální banka se snaží pomoci měně odprodejem dolarů, což ale vyvolalo obavy z rychlého vyčerpání devizových rezerv. Ty jsou omezené kvůli slabému exportu a nízkým zahraničním investicím.
Zatímco na začátku dubna bylo za dolar necelých 1 100 pesos, nyní je to zhruba 1 420 pesos. Analytici přitom míní, že argentinská měna je stále nadhodnocená. „Řekl bych, že pro Argentinu je logičtější směnný kurz mezi 1 500 a 1 600 pesos za dolar,“ uvedl pro Bloomberg Ramiro Blazquez, analytik společnosti StoneX.
Pomoc Mileiovi by mohla přijít od jeho amerického spojence Donalda Trumpa. Washington zvažuje, že mu poskytne záchranné lano ve výši 20 miliard dolarů. Tento záměr však podle mediálních zdrojů vyvolal pobouření v Trumpově okolí.
Komentátoři podotýkají, že plán je v ostrém rozporu s jeho heslem America First („Amerika na prvním místě“) a s tvrdým jednáním s dalšími americkými spojenci. Není tak jisté, zda se americká pomoc skutečně zhmotní – stejně jako to, jaký bude další osud argentinské měny a prezidentovy politické budoucnosti.