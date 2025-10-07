Petr Fiala skončí ve vedení ODS, na předsedu se rýsují dva kandidáti
Premiér Petr Fiala v reakci na volební prohru prohlásil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím dnes seznámil členy širšího vedení strany, kteří se sešli v pražské centrále ODS.
Fiala své rozhodnutí oznámil na síti X. V sobotu po sečtení hlasů uvedl, že si postup vyvození osobní zodpovědnosti chce během několika dnů rozmyslet.
Výkonná rada v pražské centrále diskutuje, jak dál po víkendové prohře vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve sněmovních volbách. Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo ODS.
Občanské demokraty vede Fiala delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé zvolen byl v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem volební koalice Spolu, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie.
Pekarová Adamová na síti X uvedla, že Fiala je nejlepší premiér v novodobé historii země a věří, že v budoucnosti jeho roli lidé ještě víc docení. Ke konci Fialy ve vedení ODS se na síti X vyjádřili také vícepremiér a šéf STAN Vít Rakušan, europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíška (TOP 09) nebo ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.).
Hnutí ANO po volbách jedná s SPD a Motoristy
Po sobotní volební prohře Spolu nyní skládá kabinet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy. ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice Spolu řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět.
Jako o možných kandidátech na vedení strany se spekuluje například o prvním místopředsedovi Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.
ODS řeší odpovědnost za volební neúspěch
Část strany očekává, že zodpovědnost za výsledek voleb převezmou i další členové strany. Například senátor a bývalý hejtman Martin Červíček (ODS) předpokládá, že ministr financí Zbyněk Stanjura, který jako lídr Spolu v Moravskoslezském kraji a šéf kampaně Spolu neobhájil poslanecký mandát, řekne svou představu, jak naloží se svou pozicí.
„Pokud první místopředseda není poslanec, tak předpokládám, že nám nějakým způsobem řekne svojí představu, jak vlastně chce ukončit tu pozici, třeba na tom kongresu, který se bude konat příští rok," řekl novinářům před jednáním širšího vedení ODS Červíček.
K diskusi je podle občanských demokratů i setrvání v projektu Spolu, část z nich přitom zmiňuje volby, které čekají Česko v příštím roce. Hlasovat se bude o novém složení třetiny Senátu a obecních zastupitelstev. V Senátu však zůstane po volbách jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů předseda horní komory Miloš Vystrčil, který bude mandát obhajovat až v roce 2028.
