Hypotéky zlevnily nejvíce od ledna. Co fixace, to úroková revoluce, všechno je jinak
Zájemci o hypotéku dostali na prahu podzimu zelenou. Podle dat Swiss Life Hypoindexu totiž na počátku října zlevnily půjčky na bydlení nejvíce od letošního ledna. Nejvíce důvodů k oslavě mají ti, kteří si hodlají úrok zafixovat na příštích pět let.
Nejvýraznější pokles nákladnosti hypoték od ledna. Dobrou zprávu pro zájemce o půjčku na bydlení přinesl říjnový Hypoindex. Na začátku měsíce spadly sazby nejníže od dubna 2022. Největší slevu nabídly pětileté fixace, jejichž úroky se propadly hluboko pod psychologickou hranici pěti procent. Pojistit si sazbu na pět let je tak momentálně levnější než zafixovat si úrok na jeden rok. Do dalšího vývoje sazeb však může promluvit politika – její současná povolební konstelace totiž dalšímu snižování příliš nenahrává.
„Banky v současné době volí rozdílné strategie. Některé instituce, především ty s vyšším podílem dlouhodobě fixovaných hypoték, postupně ruší slevy z úrokových sazeb, aby kompenzovaly rostoucí náklady na zdroje. Naopak menší či nově aktivní banky přicházejí s cílenými podzimními kampaněmi, které mají přilákat nové klienty,“ komentuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. Druhý vliv zřejmě převážil – průměrná hypoteční sazba totiž oproti září poklesla o osm desetin procentního bodu na 4,91 procenta.
Zároveň se výrazně proměnily vztahy mezi výší sazeb podle délky fixace. Tahounem poklesu průměrných sazeb se stalo zlevnění pětiletých fixací. Zatímco v září se jejich průměrná sazba držela poměrně výrazně nad pětiprocentní hranicí, konkrétně na 5,15 procenta, v říjnu klesla na 4,8 procenta, tedy o téměř půl procentního bodu.
Hypotéky s pětiletou fixací se tak staly výhodnější než úvěry s jednoletou fixací, kde říjnová sazba činila 4,92 procenta. I zde úrok poklesl, ale jen o dvě desetiny procentního bodu. Pozoruhodný byl naopak vývoj u tříletých fixací – jejich průměrná sazba naopak vzrostla o šest desetin na 4,57 procenta. Přesto zůstávají právě tříleté fixace nejlevnější variantou na trhu.
Impuls pro zlevnění průměrné hypotéky nepřišel od České národní banky. Ta na svém zářijovém zasedání ponechala dvoutýdenní repo sazbu beze změny na úrovni 3,50 procenta, kde ji drží už od května.
„Přetrvávající inflační tlaky z domácí ekonomiky patrně neumožní ČNB další snížení sazeb. Tento opatrný postoj se promítá i do přístupu komerčních bank. Většina z nich nyní spíše vyčkává a nové ceníky upravuje jen kosmeticky,“ doplňuje Sýkora s tím, že hypoteční trh zůstává v napjatém očekávání dalšího rozhodnutí centrální banky, které by mohlo přijít na přelomu roku. Mezitím se ale o nový impuls může postarat politika.
„Nová vláda – ať už půjde o koalici, nebo jednobarevný kabinet – bude pravděpodobně inklinovat k rozvolněnější rozpočtové politice. Místo schodků veřejných rozpočtů kolem dvou procent HDP se tak můžeme brzy vrátit ke zhruba třem procentům,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Očekávání nárůstu rozpočtových schodků přitom finanční trhy obvykle trestají tlakem na zdražování peněz.
„Pokud by se povolební Česko vydalo cestou rozpočtového ‚armagedonu‘, jak naznačují některé politické proklamace, levnější hypotéky by byly na dlouhou dobu mimo hru, nebo by to dokonce přimělo ČNB měnovou politiku utáhnout,“ zdůrazňuje Dominik Kohut, analytik poradenské společnosti PwC.
Bankovní rada ČNB ostatně dlouhodobě upozorňuje, že větší míra vládní tolerance k zadlužování představuje proinflační riziko, na které musí reagovat odpovídajícím nastavením úrokových sazeb.