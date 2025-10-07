Midasův dotek OpenAI. Technologický gigant umí rozpohybovat akcie pouhou zmínkou
Americká společnost OpenAI již prokázala, že dokáže rozhýbat trhy spoluprácí s jinými technologickými firmam. Její schopnost ovlivňovat akcie ale v posledních dnech zasáhla i poměrně nečekaná odvětví, upozornila agentura Bloomberg.
Společnost, kterou proslavil chatovací systém ChatGPT, v pondělí uspořádala svou každoroční akci pro vývojáře a událost okamžitě zahýbala trhy. Pouhé zmínky moderátorů o jiných veřejně obchodovatelných firmách způsobily prudký nárůst jejich akcií. Například hodnota firmy Figma, která poskytuje nástroje ke spolupráci při navrhování mobilních aplikací a webových stránek, vzrostla o 7,4 procenta. HubSpot, který se specializuje na software pro on-line marketing, si připsal 2,6 procenta, a Salesforce zaměřující se na cloudový podnikový software přidala 2,3 procenta.
Krátkodobý nárůst ale zaznamenaly také online platformy pro cestovatele, třeba Expedia Group a TripAdvisor posílily nejméně o sedm procent, než tyto zisky opět ztratily. Dokonce i akcie výrobce hraček Mattel připsaly téměř šest procent, i když nakonec uzavřely prakticky beze změny.
ChatGPT ostatním vydělává miliardy
Většina z těchto firem byla během akce zmíněna v souvislosti s jejich aplikacemi, které jsou postupně začleňovány do ChatGPT, aplikace s přibližně 800 miliony uživatelů týdně. Tyto integrace zdaleka nedosahují úrovně dohody, kterou v pondělí uzavřela OpenAI s AMD. Přelomový pakt jim ale ukazuje, jak velký vliv může podobný krok mít. Akcie amerického výrobce polovodičů posílily o téměř 24 procent a zvedly jeho tržní hodnotu o 63 miliard dolarů.
„Jedná se o dynamický trh, kde vše, co souvisí s OpenAI, ovlivňuje akcie a lidé zapomínají na základní principy,“ řekl agentuře Bloomberg Joe Saluzzi, partner ve společnosti Themis Trading. Podle Anuraga Rana z analytické Bloomberg Intelligence by rozšířené partnerství mezi OpenAI a dalšími podniky mohlo pomoci zmírnit „obavy z velkého narušení softwarového průmyslu“. Pondělní akce OpenAI podle něj navíc ukazuje, že podobné události „dokonce pomáhají těmto poskytovatelům softwaru přilákat nové uživatele“.
Pondělní pohyby na trzích připomínaly změny v akciích, které zmínil zakladatel a šéf společnosti Nvidia Jensen Huang na loňské konferenci GTC. Cenné papíry výrobců inženýrského softwaru Synopsys, Cadence Design Systems a Ansys tehdy vzrostly poté, co Huang oznámil, že tyto společnosti budou ve svých produktech využívat nové procesory Blackwell k vylepšení umělé inteligence.
OpenAI nedávno dokončila transakci, v jejímž rámci prodali současní a bývalí zaměstnanci akcie firmy v hodnotě zhruba 6,6 miliardy dolarů (přes 137 miliard korun). Transakce ohodnotila celý podnik na 500 miliard dolarů, díky čemuž se společnost stala nejcennějším startupem na světě. Tato skutečnost spolu s rozsahem aktivit souvisejících s umělou inteligencí přispěla k rostoucím obavám, že růst a pohyby akcií nejsou udržitelné. V posledních měsících se stále častěji hovoří o bublině umělé inteligence, přičemž někteří investoři přirovnávají nedávné obchodování k euforii, která provázela první internetové společnosti.
„Každý si uvědomuje, že se nacházíme ve fázi bubliny. Problém je, že nikdo neví, zda jsme na začátku, nebo blízko konce,” prohlásil Saluzzi.
Generální ředitel OpenAI Sam Altman byl během pondělní akce dotázán na vliv společnosti na pohyby nejrůznějších akcií. „Je to podivná nová věc, která se začala dít,“ řekl. „Snažíme se přijít na to, jak se tomuto druhu světa přizpůsobit, ale je to divné,” okomentoval fenomén.