Glosa Petra Peška: Hejtmanka v ráži | E15.cz

Její trestní výprava proti záchranářce, která si dovolila veřejně postěžovat na nedostatek ochranných pomůcek, začala vyvolávat tak velkou negativní odezvu, že se do toho musel vložit i její stranický šéf, premiér Andrej Babiš. V pátek označil postup hejtmanky za nešťastný a zbytečný, trestní oznámení podle něj „není dobrý způsob řešení“.

Babišovo veřejné pohoršení je logické. Začalo hrozit, že kauza poškodí jeho hnutí, navíc pár měsíců před krajskými volbami. A mělo i své pochopitelné limity. Nemohl si dovolit říct, že už její samotné instalování do čela Středočeského – či jakéhokoliv jiného – kraje bylo omylem. Pouze konstatoval, že jako hejtmanka odvádí dobrou práci. A otázku, zda ji ANO nasadí do podzimních voleb, nechal otevřenou.

Politický pud sebezáchovy by přitom velel se od Jaroslavy Pokorné Jermanové distancovat, na kandidátku ji už nedávat a v ideálním případě ani nedopustit, aby se postavila do čela hejtmanství. Ostatně už její někdejší vystupování v pozici první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny budilo přinejmenším rozpaky.

Nemluvě o předchozích kauzách provázejících její hejtmanskou kariéru, které se objevovaly v médiích. Ať už šlo o používání služebního vozu jejím manželem či její údajný nátlak na lékaře v benešovské nemocnici, aby vylepšili podmínky pro její příbuzné.

Její setrvání v čele středočeského hejtmanství má ale pro ANO včetně jeho šéfa i své výhody. Jednak je to důležitý kraj obepínající hlavní město. Od věci také není to, že na jeho území má premiér Babiš své průhonické sídlo. Připomínalo se to například tehdy, když krajský úřad smetl ze stolu kauzu premiérova střetu zájmů, která byla právě proto ve středočeské působnosti. Nic zásadního, ale jistě potěšilo.

Jistý pozitivní efekt mohl mít nynější spor hejtmanky Jermanové s nespokojenou záchranářkou i na ANO. Alespoň trochu zastínil jazykové patálie ministryně financí Aleny Schillerové – ať už šlo o její nedostatečnou angličtinu či naopak přebytečné vulgarity vůči koaličnímu partnerovi. A mohl i odklonit pozornost od kroků, které vláda premiéra Babiše chystá ve stínu koronavirové krize, jako jsou například zvažované daňové úlevy i pro největší firmy.

To vše nemění nic na tom, že hejtmanka Jermanová se dlouhodobě stává pro premiérovo hnutí čím dál větší zátěží. Možná jen Andrej Babiš čeká, až to na misce politických vah definitivně převáží.