Glosa Petra Peška: Hrátky se seniory | E15.cz

Vláda nebere starost o starší populaci, která je koronavirem zvlášť ohrožena, na lehkou váhu. Za to budiž pochválena, abychom přeladili na současnou premiérovu pobožnou notu. Možná by ale mohla ubrat na intenzitě s péčí o mentální aktivity seniorů.

Což se týká už třetí verze okénka v otevírací době zbylých otevřených obchodů právě pro lidi starší 65 let. Pro pořádek: původně to bylo mezi 10. a 12. hodinou odpolední, hned další den ale už mezi 7:00 a 9:00 a (zatím) poslední verze zní 8:00-10:00. Navíc jen pro obchody s plochou nad 500 m2, což je další záhada. Proč třebas nezachovat hledisko 200 m2, které se používá i pro svátky? Ale to je jen detail.

Je jasné, že za krizové situace, jako je tato, se věci vyvíjejí každou minutou. A že dopředu se efekty některých opatření nedají odhadnout. Tady ale přece jen byla na místě větší rozvaha, a hlavně lepší informační kampaň. Ale třeba jen vláda chtěla doplnit nový kanál ČT3 a dopřát ohrožené věkové skupině trošku rozptýlení.