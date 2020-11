Glosa Petra Peška: Inovace, dotace a Penam | E15.cz

Tak to vypadá, že Brusel zůstal neoblomný a nehodlá ocenit požadovanou 100milionovou dotací projekt na výrobu zdravějších a chutnějších toastů. A kolik snahy to stálo. Jak ze strany výrobce - dceřiné firmy Penamu -, tak českých ministerských úředníků.

Vše je samozřejmě o to zajímavější, že Penam spadá do koncernu Agrofert, který je páteří byznysu premiéra Andreje Babiše. Byť koncern je nyní „zaparkován“ v jeho svěřenských fondech.

Právě možný střet zájmů je jednou z rovin celého dotačního příběhu, jehož možná už finální epizodu popsal server iRozhlas.cz. Je logické, že to Penam s žádostí o dotaci zkusil, to je normální obchodní zájem. Otázky ale vzbuzuje už jen její samotné posouzení ministerskými úředníky, které dopadlo v příkrém rozporu s následným hodnocením experty Evropské komise.

A pak je tu samozřejmě další postup české strany při tahanici o dotaci. Bránily úřady víc zájmy domácí firmy a získání peněz z unijního rozpočtu pro českou ekonomiku, nebo potřeby šéfa vlády? Možná opravdu hlavně to první, což by bylo v pořádku. Přestože ze závěrů bruselské auditorské zprávy vyplývá, že možná nedostatečně. Nad tím vším se každopádně vznáší otázka profitu pro Andreje Babiše.

Je tu samozřejmě i ta hlavní linie. Tedy, jestli dotyčná pekárna stojící v Herinku kousek za Prahou vůbec na dotaci měla nárok. Argument, že šlo o příspěvek na významnou inovaci při výrobě toastového chleba, zpochybnili jak Brusel, tak například bývalý provozní šéf závodu.

Navíc je tu obecný problém, zda mají dotace mířit takto velkým firmám, a nemají být určeny spíše menším podnikům. A kde je hranice mezi nějakou převratnou inovací a běžným byznysovým plánem na nový či vylepšený výrobek.

Nejde ale jen o žádnou akademickou otázku či slovní přestřelku mezi bruselskými a českými úřady. Ve hře je oněch 100 milionů korun, které už Penam vyinkasoval z české státní kasy. Správně by je měl vrátit. Nevypadá to ale, že by s tím nějak spěchal. A ani úřady – respektive ministerstvo průmyslu a obchodu – se do vymáhání dotace zatím neženou.

Pokud se tedy už během celého dotačního příběhu ve vzduchu vznášela pachuť střetu zájmů, teprve výsledek této toastové ságy ukáže, nakolik to je celé jen další „kampaň“, a nakolik je to realita.

Pokud si ale odmyslíme Andreje Babiše, je to celé ještě širší problém. Například, zda žadatelé o dotace měli inkasovat peníze od českého státu ještě předtím, než přijdou z Bruselu. Ale to je už trochu jiný příběh…