Glosa Petra Peška: Kdo to škodí v Bruselu | E15.cz

Šlo to dle očekávání. Evropský parlament (EP) se opřel do Andreje Babiše. Český premiér kontroval protiútokem, hlavním cílem se stali ti čeští zástupci, kteří pro páteční rezoluci hlasovali a podle něj za ní i stáli.

Zdejší opozice naopak za prapůvodního viníka celého rozruchu označila premiéra.

Na jeho obranu před rezolucí se ale v pondělí rezolutně postavila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (shodou okolností za ANO). Europarlament se prý nepatřičně vměšuje do českých záležitostí, což „nemá v historii obdoby“. A přihlásila se dobrovolně k tomu, že nechá vypracovat na jeho rezoluci odpověď.

To, že je předseda české vlády propírán v Bruselu – anebo ve Štrasburku, kde EP střídavě zasedá – není dobrá zpráva. A bylo by i pro ty nejzarytější Babišovy odpůrce krátkozraké tomu tleskat. Radost by snad mohli mít jen v případě, pokud by to vedlo k jeho politickému pádu, což se ale nezdá být pravděpodobné.

Páteční rezoluce, která se zabývá střetem zájmů českého premiéra – podle něj samozřejmě neexistujícím – prošla hlasy drtivé většiny europoslanců (510 pro, 53 proti, 101 se zdrželo). Neboli, nešlo o žádné kontroverzní téma, nýbrž o vcelku jednoznačné vyjádření. Míří na Evropskou komisi, aby našla způsob, jak střetům zájmů do budoucna bránit. A také na české úřady včetně justice, aby to lépe odhalovaly a prošetřovaly.

Pokud ministryně Dostálová – a před ní i sám premiér Babiš – mluví o „vměšování“, mají vlastně pravdu. Stejně tak jsou vměšováním kontroly z evropských institucí. Ale hlavně také dotace, které z Bruselu přicházejí. Sice ve skutečnosti nejde o žádné „evropské peníze“, nýbrž o přerozdělování prostředků od členských zemí, Brusel má ale tyto finanční toky na starosti. Takže se stará i o to, jak a kde končí.

Celé to má samozřejmě i politickou rovinu. Jednak tu vnitročeskou – pro opozici je to logicky vítaný způsob, jak v tom premiéra „vykoupat“. A pro jeho spojence jak buď dát najevo loajalitu, anebo si ho tak trošku „užít“, pokud i zde zůstaneme v hovorové rovině. Což se týká i sociálních demokratů, protože při hlasování v Evropském parlamentu se k tomu nijak postavit nemohli – v minulých volbách se tam nedostali.

Horší je to s druhou dimenzí politického rozměru. Do špatného světla je samozřejmě vrhána celá Česká republika, což se může negativně projevit při různých vyjednáváních. Je možné, že někteří čeští zástupci to v Bruselu přiživují. Pořád se ale nemůže zapomínat na to, že bez dotacemi prorostlého byznysu Andreje Babiše – byť formálně zaparkovaného ve svěřenských fondech – a propojení jeho politických, ekonomických a mediálních zájmů by celý problém nevznikl. A Česku by nehrozilo, že se z něj stane otloukánek, podobně jako je tomu u Polska či Maďarska.