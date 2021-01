Glosa Petra Peška: Koaliční pokoušení | E15.cz

Šikování stran do několika proudů, po kterém mnozí tak dlouho volali, pokračuje. Hlavně v opozičním táboře, ale nejenom tam. A vznikají při tom i zajímavé, až pikantní situace.

Například kolem Zelených. Kdysi vládní, nyní marginální strana či spíše stranička, která v uplynulých sněmovních volbách dostala jen 1,46 procenta hlasu. Na politické smetiště dějin se jim ale nechce, tak chtějí využít nynějšího integračního apetitu. A jelikož nejsou troškaři, tak hned na více frontách.

Zelení začali vést jednání se sociálními demokraty, s nimiž si vyzkoušeli spolupráci už v nedávných krajských volbách. Jasněji by mělo být po tomto víkendu.

Stejně tak ale podpořilo jinou možnou koalici, Pirátů a hnutí STAN, o níž se v prvně jmenovaném uskupení koná až do úterka vnitrostranické hlasování. Což ovšem nemusí Zelené až tak znepokojovat. Zájem o jejich služby, respektive kandidáty tam zjevně není nijak valný.

Pohnutky sociálních demokratů při hledání volebních spojenců jsou pochopitelné. Strana se potácí na hranici volitelnosti, každá desetina procenta navíc se počítá. A šikují se i ostatní. Kromě možného tandemu Pirátů a hnutí STAN je tu již domluvená volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Zarazit může asi jen to, že by „oranžoví“ po předchozích neúspěšných pokusech o oslovení městských liberálů chtěli rozšiřovat svůj záběr opět tímto směrem. Ale to je jejich věc.

A viděno z nadhledu, jakékoliv protříbení a projasnění roztříštěné politické scény je vítané…