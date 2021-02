Komunistické prozření - glosa Petra Peška | E15.cz

Postup KSČM, díky níž doposud prodlužování nouzového stavu procházelo, ale která už se nyní zdráhá, není ničím překvapivý. Blíží se volby a „rudí“ se potácejí kolem hranice volitelnosti. Došli tedy k závěru, že nadešel čas se proti vládě vymezit. Dělají to občas i koaliční sociální demokraté, tak proč by nemohli i komunisté, kteří vládě poskytovali jen tichou podporu.

Existují asi dva hlavní důvody, proč do toho tehdy šli. Jednak se chtěli dostat zase o kousek blíž k moci, což se jim podařilo. Byť možná šéf strany Vojtěch Filip už tehdy tušil, že pro něj to může být labutí píseň a komunistům to může uškodit. Vábení moci ale bylo silnější.

KSČM se také pokusila prezentovat jako alespoň trochu státotvorná strana, aby kromě protestního jádra přitáhla i další voliče. Což naopak dobře nedopadlo, odliv zvláště starších přívrženců strany dál pokračoval, hlavně směrem k hnutí ANO.

Klíčovým nástrojem komunistů bylo předkládání požadavků hraničící s vydíráním. Občas se jim to povedlo. Protlačili zdanění církevních náhrad, přesuny peněz v rozpočtu včetně nedávných deseti miliard odebraných armádě. Jenže náhrady dle očekávání narazily u Ústavního soudu, rozpočtové přesuny byly spíše kosmetické a peníze pro armádu se mají vracet. Byť pomaleji, než se čekalo, a jen částečně.

No a nyní narazili u nouzového stavu, který se v uplynulých měsících prodlužoval jen díky KSČM a podle jejich not. Neotevřely se školy ani lyžařská střediska, jak komunisté požadovali. Možná v to ani nedoufali, každopádně nyní mají dobrou záminku stavět se na zadní. Zvlášť když před sebou mají nejen volby, ale i stranický sjezd, kde se má volit nové vedení. Jakkoliv se to kvůli koronaviru stále odkládá.

Otázka samozřejmě zní, zda toto kličkování s vládní podporou přinese komunistům ovoce. A nikoliv jen třešně, které mají ve znaku, ale hlavně voliče. Do karet jim hraje nedávný verdikt Ústavního soudu, který přikázal napravit některé pasáže volebního zákona ve prospěch stran s menší podporou.

Bude to ale stačit? Pokud ne, bude to alespoň jedna z mála pozitivních zpráv v dnešní pochmurné koronavirové době.