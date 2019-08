Glosa Petra Peška: Kouřit, ale nešlukovat | E15.cz

Nicméně to zdaleka neznamená, že ji také podpoří. Ostatně podobně je to i s jejich setrváním v koalici. Sotva sociální demokraté zapudili myšlenky na odchod, dali najevo, že čekají „ostrou diskuzi“ o zvyšování platů státních zaměstnanců. A třecí plochy se rýsují i jinde.

Komunisté jsou sice čitelnější, ale i oni umějí hezky politicky pracovat se slůvkem „ale“. Nejdřív prohlašovali, že schodek rozpočtu musí být aspoň o deset miliard nižší než deklarovaných čtyřicet. Pokud by to ale bylo kvůli investicím do dopravní infrastruktury, dokázali by prý přimhouřit oči. Neboli nekouřit, ale aspoň šlukovat.