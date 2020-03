Glosa Petra Peška: Krize nekrize, politik nepolitik | E15.cz

Pro připomenutí, původní pravidla hovořila o tom, že v čele štábu má stanout právě ministr vnitra či ministr obrany, a to podle povahy krize. Bylo to logické a nebyl pádný důvod to měnit. Jenže premiér Babiš to chtěl jinak. Možná se mu nelíbilo, že by v tak důležité funkci stanul jeho koaliční soupeř. Anebo si chtěl věci ponechat pevně ve svých rukách.

Pravidla se proto v půli března narychlo upravovala, nikoliv překvapivě ve prospěch předsedy vlády. Právě on dostal možnost dosadit do čela štábu, koho chce. Tedy ne úplně každého, vybírat může buď z členů štábu či vlády, ale i tak má mnohem širší manévrovací prostor.

Premiérova volba padla právě na Romana Prymulu, který se z pozice náměstka ministra nyní stal de facto nadřízeným nejen náměstkům z jiných rezortů, ale třebas i policejního prezidenta či náčelníka generálního štábu armády. A jakkoliv z odborného hlediska bylo jeho angažmá nepochybně přínosné, v politických projevech ukázal, že to chvílemi bylo nad jeho síly.

Zpětně se samozřejmě těžko dá říct, co a zda by fungovalo jinak, pokud by pravidla zůstala zachována a štábu šéfoval ministr vnitra. Jestli by distribuce ochranných prostředků a koordinace rozhádaných rezortů fungovala lépe. Jestli by zbytečně varovných a někdy i protichůdných vyjádření směrem k veřejnosti bylo méně.

K žádné tragédii nedošlo, byť některé věci mohly lépe dopadnout. Navíc se dá očekávat, že ministr Hamáček bude s náměstkem Prymulou úzce spolupracovat dál. Mimo jiné i kvůli tomu, že jeho předchůdce v čele Ústředního krizového štábu dostal na starosti dohled nad tzv. chytrou karanténou.

Epizoda s „náhradníkem“ v čele štábu, která trvala přesně půl měsíce, nicméně svědčí o několika věcech. Jednak o tom, že posedlost Andreje Babiše v tažení proti „tradičním politikům“ trvá i více než šest let po jeho vstupu do politiky. Netajil se totiž tím, že štábu má velet kdokoliv, jen ne někdo s touto charakteristikou.

A také to, že žádná pravidla nejsou pro premiéra Babiše nepřekročitelná. Jistě, neporušil je, ale v krizové chvíli kvapně změnil. Podobně jako Kevin Spacey alias Frank Underwood vysvětloval v seriálu House of Cards (Dům z karet): „Když se ti nelíbí uspořádání stolu, musíš stůl převrátit.“ A premiérovi voliči tomu tleskají.