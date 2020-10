Glosa Petra Peška: Ministrův nešťastný začátek | E15.cz

Všeobecně dobrou pověst o odbornosti ministra Blatného ale hned zpočátku zastínilo několik mediálních kiksů. Což jen ukazuje, jaká úskalí skýtá vstup nepolitika rovnou do vládní funkce. Navíc na ministerstvo zdravotnictví, které je dnes zřejmě nejsledovanějším rezortem.

Nejdřív se objevila informace, že podpis Jana Blatného se kdysi objevil pod peticí spolku Milion chvilek pro demokracii, která byla namířena proti premiéru Babišovi – tedy jeho nynějšímu nadřízenému. Ministr na to reagoval vyhýbavě, respektive lživě. Například naznačoval, že ho tam mohl podepsat někdo jiný. Nakonec to ale v pátek večer přiznal.

Následně se zamotal do výpočtů reprodukčního čísla pro šíření koronaviru, tzv. „čísla R“. Možná to dokonce rovnou spletl, jak zní některé přísnější interpretace. A to hned dvakrát, takže nešlo o náhodu či přeřeknutí.

Ministr Blatný chtěl výpočtem demonstrovat, že i nižší reprodukční číslo může při vyšším počtu nakažených představovat značné, dokonce vyšší riziko. Což by vyšlo tak jako tak.

V prvním případě by šlo spíš o pikanterii, která se dala přejít způsobem, jak to nakonec i udělal. Tedy vysvětlit, že do vlády šel hlavně kvůli boji proti koronaviru. Ostatně i v rozhovoru pro deník Právo ministr Blatný přiznal, že není voličem ani jedné z koaličních stran. Šlo o maličkost, ale zbytečně to ohrozilo jeho důvěryhodnost.

Nic zásadního nepředstavuje ani zmatení kolem „čísla R“, přestože i toto může vyvolat jisté pochyby. Hlavní je, jakým způsobem zvládne těžkou situaci kolem boje s epidemií COVID-19.

Z jeho prohlášení se zatím zdá, že volí uvážlivost a důraz na fakta. A že se chce vyhnout zbrklým, nepředvídatelným krokům, kterých jsme byli svědky v minulých dnech a týdnech.

O to víc škoda, že se dopouští těchto nevynucených chyb, řečeno tenisovou terminologií.