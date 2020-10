Jan Blatný, náměstek FN Brno, bude zřejmě nástupcem Romana Prymuly | E15.cz

S premiérem Andrejem Babišem (ANO) už Blatný jednal. V úterý se má v Lánech představit prezidentovi Miloši Zemanovi. „Doufám, že se mu bude líbit. Myslím, že to je velice dobrý kandidát, má obrovské mezinárodní zkušenosti,“ řekl o svém nejžhavějším adeptovi na exponovaný post Babiš.

Premiér měl na mysli skutečnost, že Blatný se celý svůj profesní život věnuje dětem s hemofilií, tedy s poruchou srážlivosti krve, a spolupracuje s odborníky po celém světě. Je primářem Oddělení dětské hematologie a biochemie FN Brno, což je jediné takto odborně zaměřené zdravotnické centrum v Česku.

Výrazem mezinárodního ocenění práce Blatného bylo například jeho loňské pověření uspořádat v tuzemsku prestižní kongres EAHAD (European Association of Haemophilia and Allied Disorders).

Blatný také v minulosti pracoval v nemocnicích v Irsku. „Mám úzké vztahy na Bristol a strávil jsem několik let i v Dublinu. Byla to skvělá léta,“ popsal před časem svoje zkušenosti.

Předseda vlády Babiš považuje svého kandidáta nejen za zkušeného lékaře, ale i manažera. Jako přednosta brněnské dětské hematologie Blatný řídí na sedmdesát zdravotníků a v brněnské fakultní nemocnici navíc zastává funkci náměstka.

Že by se Blatný mohl stát novým ministrem zdravotnictví, potvrdil jeho přímý nadřízený, ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba. „Předpokládám, že zájem má. Konzutace s panem premiérem proběhla,“ řekl ČT.

Blatný zatím veřejně vystupoval velice málo, bylo to hlavně po letošních protiepidemických opatřeních. Vysvětloval pacientům, co je v brněnské nemocnici čeká. Spolupracovníci na něm kromě odbornosti oceňují vytříbené chování.

Volbu premiéra pozitivně hodnotí i opoziční politici. Člen sněmovního výboru pro zdravotnictví, místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek, pracoval s Blatným patnáct let. „Je to čestný, pracovitý, slušný, korektní člověk, ale nesmí zapomínat na to, že pokud nechce být zimním ministrem na jeden měsíc, musí předkládat a připravit další zákony,“ míní poslanec.