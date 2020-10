Glosa Petra Peška: Mitteleuropa | E15.cz

Tento termín byl u nás vždy pejorativní. Byl to výraz německé snahy ovládnout středoevropský region. Snahy, které vedla ke zrůdnostem druhé světové války.

Teď je tu nabídka, že německé nemocnice převezmou některé české pacienty s koronavirem. Tato nabídka má hlavně humanitární základ. Jakkoliv by tam nejspíš ve finále došlo i na finanční kompenzaci, což je jenom v pořádku

Region střední Evropy – nebo Mitteleuropy, jak zní onen geopoliticky zprofanovaný termín – má za sebou staletí plná útlaku, křivd a nadvlády. A mocenského zápolení, které mělo možná pochopitelný důvod, ale pro nás nepříliš dobrý výsledek.

Je tedy jen dobře, pokud tuto pohnutou historii hodíme za hlavu. A krizové situace jako tato jsou možná tím nejlepším připomenutím, že tu sdílíme tento geopolitický prostor a své problémy. Včetně epidemie Covid-19.

Tak snad, až zase budeme „best in covid“, tedy nikoliv co do počtu nakažených, ale zdravých, můžeme Němcům jejich nabídku vrátit. A nemusíme být ani „best“, stačí „good“. Nebo „gut“.