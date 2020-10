Druhá vlna pandemie z pohledu vybraných zemí | E15.cz

Čína

Počet nových případů: 21

Celkový počet obětí: 4634

Velkou záhadou pro celý svět zůstává situace v Číně, kde se koronakrize zrodila. Po zprávách o přeplněných nemocnicích a uzávěře města Wu-chan na počátku roku Čína dlouhé měsíce nepodává zprávy o větším vzplanutí nákazy. Není zcela jasné, zda příčinou tohoto úspěchu, který kontrastuje se zbytkem světa, je pouze mimořádná ostražitost úřadů, které se obávají poškození ekonomiky v případě dalšího rozšíření viru.

Opatření zahrnují karanténu při návratu z ciziny, trasování a okamžitou reakci na lokální výskyt onemocnění. Nyní se kupříkladu chystá testování devíti milionů obyvatel města Čching-tao. Podle některých názorů se však nedá očekávat, že se země během zimy ubrání. „Nyní, když má Evropa druhou vlnu, je nevyhnutelné, že se jí také dočkáme,“ míní podle South China Morning Post šéf infekčního oddělení jedné šanghajské nemocnice Čang Wen-chung.

Jižní Korea

Počet nových případů: 97

Celkový počet obětí: 433

Vzorným příkladem pro svět zůstává Jižní Korea, která zvládla bez větších ztrát první vlnu pandemie a má za sebou i jakýsi záchvěv druhé. Na konci prázdnin denní počet případů začínal šplhat do stovek, nyní však jsou to zase desítky. Obětí je několik denně. Příčinou úspěchu je snaha testovat, trasovat a izolovat nakažené.

Nedávno se například konal soud s mladým mužem, který zatajil svou práci ve škole při zjišťování kontaktů, a následně k němu bylo vztaženo osm desítek případů nákazy. Byl odsouzen k půlročnímu vězení. V zemi se už také v souvislosti s kontrolou nákazy objevily stížnosti na narušování soukromí i kyberšikanu.

Indie

Počet nových případů: 67 757

Celkový počet obětí: 109 348

Statistikám nových případů jednoznačně vévodí Indie. V jejím případě se však nedá hovořit o vlnách, ale jen o soustavném nárůstu počtu nakažených, který vyvrcholil v půlce září téměř stovkou tisíc pozitivních vzorků za den. Od té doby přibývání případů polevuje a lehce pod tisícovku se dostal i denní nárůst počtu obětí. Experti však mají pochybnosti týkající se spolehlivosti statistik a obrazu, který podávají.

Zdravotníci se zároveň obávají upadající disciplíny obyvatel lidnaté země a bojí se nárůstu během blížících se náboženským svátků. „Pokud udržíme dobré chování týkající se dodržování odstupů a nošení roušek, možná bychom se počátkem příštího roku mohli dostat k novému normálu,“ tvrdí podle France 24 vládní zdravotnický expert Randíp Guleria.

Izrael

Počet nových případů: 618

Celkový počet obětí: 1983

Zatímco v první vlně patřil Izrael mezi premianty, v září země zaznamenala razantní nárůst případů. Vláda proto zavedla mimořádně přísná opatření, na jejichž dodržování dohlížejí policisté a vojáci. Obyvatelé se například nemohou vzdalovat z domovů na větší vzdálenosti. Nákaza se v zemi šíří především v komunitě ultraortodoxních židů, která žije ve stísněných podmínkách a udržuje intenzivní kontakty.

„Máme problém. Některé skupiny jednoduše nedodržují pravidla,“ uvedl podle Deutsche Welle právník a dobrovolný zdravotnický koordinátor Moše Morgenstern. V posledních dnech se zdá, že restrikce začínají přinášet výsledky, počet nových případů výrazně klesá, i když mrtvých stále ještě přibývá po desítkách.

Belgie

Počet nových případů: 7950

Celkový počet obětí: 10 175

Během první vlny pandemie utrpěla velké ztráty na životech také malá Belgie. Přestože tam nyní dramaticky nestoupá počet obětí, nové případy nákazy přibývají v posledních dnech velmi rychle. Minulý týden bylo proto rozhodnuto, že se v Bruselu a okolí na měsíc zavřou všechny kavárny a bary, jinde platí omezení.

Odborníci varují, že do konce měsíce by mohlo být na jednotkách intenzivní péče v zemi s obdobnou populací jako má Česko na tisíc pacientů. „Nebudeme tak daleko od vrcholu první vlny,“ řekl webu The Brussels Times virolog Steven Van Gucht. Vláda tak nevylučuje druhý přísný lockdown.

Itálie

Počet nových případů: 5456

Celkový počet obětí: 36 166

Země se na jaře stala prvním evropským státem, který se s koronavirem vážně potýkal. Zbytek světa sledoval, jak na severu země přibývají mrtví a docházejí kapacity nemocnic. Hovořilo se o odstrašujícím scénáři. Nyní, kdy počet případů opět roste, italští představitelé tvrdí, že jsou daleko lépe připraveni.

„Posílili jsme zdravotnictví. Zavedli jsme systém monitoringu k posouzení rizika přenosu a odolnosti zdravotnických služeb. Máme týdenní hodnocení rizik, která nám říkají, jak se s šířením nákazy, trasováním a dopadem na zdravotnictví potýká každý z 21 regionů,“ vysvětlila Al-Džazíře epidemioložka Flavia Riccardová. V zemi trvá nouzový stav, o víkendu se tam konaly demonstrace nejen zástupců krajní pravice proti povinnosti nosit vevnitř i venku roušky.

Španělsko

Počet nových případů: 12 788

Celkový počet obětí: 32 929

V první vlně patřilo mezi nejpostiženější země a zatím vše nasvědčuje tomu, že i podzimní zesílení viru se jí výrazně dotkne. V pátek byl vyhlášen nouzový stav v Madridu. „Dalo se tomu vyhnout. Existovaly alternativy. Bohužel, my politici jsme opět selhali a za důsledky zaplatí občané. Omlouvám se za to,“ uvedl na Twitteru Ignacio Aguado, místopředseda madridské regionální vlády, která má kvůli rozdílnému názoru na opatření vyhrocené vztahy s centrálním kabinetem.

Zpřísnit omezení se už rovněž chystají regiony Katalánsko a Navarra. Jde vesměs o omezení zavírací doby restaurací, jejich kapacit a shromažďování lidí. Provozovatelé restaurací se obávají, že lidé si nezvyknou na časnější večeře a nebudou na ně ochotní chodit už kolem osmé večerní.

Velká Británie

Počet nových případů: 12 872

Celkový počet obětí: 42 825

S výrazným opětovným nárůstem případů se potýká Velká Británie, v Anglii je proto počátek tohoto týdne ve znamení zpřísnění opatření. Dotknout se mají především restaurací, klubů, kasin a posiloven. V pátek se už zpřísňovalo ve Skotsku, kde byly v centrální části regionu přinejmenším na dva týdny uzavřeny restaurace, ve zbytku oblasti platí zákaz podávání alkoholu. Provozovatelé pohostinství na protest navršili před skotským parlamentem zásoby ledu.

Sektor se chce omezením bránit právní cestou. Jeho zástupci tvrdí, že opatření jsou nespravedlivá, jelikož neexistují relevantní statistiky o šíření nákazy v těchto zařízeních. „Nová opatření budou mít katastrofální dopad na noční byznys a situaci zhoršuje nedostatečná finanční pomoc,“ řekl BBC šéf asociace tohoto odvětví NTIA Michael Kill.

Švédsko

Počet nových případů: 657

Celkový počet obětí: 5894

Velkou pozornost si na jaře vysloužilo Švédsko, které se z velké míry spolehlo na zodpovědnost lidí a jejich ochotu řídit se doporučeními. Hovořilo se i o tom, že volnější režim by mohl vést ke kolektivní imunitě. Nakonec v zemi zemřelo o dost více lidí než v okolí. Opatření, jako například rozestupy v restauracích či zákaz shromažďování většího množství lidí, od jara přetrvala či se mírně zpřísnila a situace se zdála být delší dobu stabilní.

Část odborníků nyní znervózňuje a upozorňuje, že počty nakažených v některých regionech znovu rostou. „Obávám se, že lidé ztrácejí disciplínu. Znám mnoho těch, kteří se chtějí vrátit k normálnímu životu, jaký vedli před pandemií. Tam ale ještě nejsme,“ řekla serveru The Local lékařka Maria Rotzénová Östlundová.

Spojené státy



Počet nových případů: 41 935

Celkový počet obětí: 219 706

Uplynulé dny přinesly obavy, že počet případů může opětovně začít stoupat i ve Spojených státech. To by bylo alarmující před blížícími se prezidentskými volbami. Co se týče počtu nakažených, dosáhla země zatím vrcholu v červenci. Během léta však neumíralo na koronavirus tolik Američanů jako na jaře.

Vzhledem k rozlehlosti země se horká místa nákazy stěhují, nyní se šíří hlavně na severu. Odborníci se však obávají, že situace se celoplošně zhorší pod vlivem blížící se zimní sezony. „Nebude to snadné,“ varoval přední epidemiolog Anthony Fauci. Opatření se v jednotlivých státech liší, přestože experti tvrdí, že očekávaná zimní krize se dá zmírnit důsledným nošením roušek.

Brazílie

Počet nových případů: 34 650

Celkový počet obětí: 150 506

S určitou nadějí naopak hledí k nadcházejícím měsícům Brazílie, kde se koronavirus vyhoupl na první místo mezi příčinami úmrtí. Nejhorší období zažívala země v červenci, od té doby pozvolna opadá počet nakažených i obětí. Brazilský prezident Jair Bolsonaro bývá kritizován za zlehčování situace a odpor k restriktivním opatřením, které by mohly poškodit ekonomiku.

Dostal se kvůli tomu do sporu s guvernéry jednotlivých států. Podle mnohých názorů se virus šíří kvůli tomu, že lidé odmítají dlouhodobě omezovat sociální kontakty. Není tak jisté, že zemi přinese úlevu blížící se léto.

Statistiky denních přírůstků pocházejí z neděle 11. října nebo za poslední dostupný uzavřený den. Pramen Worldometers, WHO