Glosa Petra Peška: Nechci pomoc zadarmo | E15.cz

Pomoc by to byla velkolepá, to beze vších pochybností. Jenže filmové „nechci slevu zadarmo“ platí i tady. Ani tato pomoc by nebyla zadarmo. Respektive, cena za ni může být hodně vysoká.

Jednak je tu samozřejmě finanční aspekt. Brusel by si na část pomoci vypůjčil, což by s sebou neslo další náklady, které by ve finále skončily na bedrech členských zemí. Protože se nemůže zapomínat na základní fakt, že Evropské komise pouze přerozděluje příspěvky od svých členů. A v neposlední řadě ani to, že by se EU zadlužila na dlouhá léta dopředu.

Českou vládu vcelku pochopitelně zajímá, kolik by z tohoto balíku připradlo pro naši republiku a podle jakého klíče by se peníze přerozdělovaly. Podle návrhu citovaného ČTK by to bylo 19,2 miliardy eur, tedy něco přes půl bilionu korun. A mimo jiné by se zohledňovala i výše nezaměstnanosti, což je samozřejmě pro Českou republiku nevýhodné.

Zapadnout by ale nemělo ani politické hledisko celého plánu. Nepokrytě se v zároveň s ekonomickou obnovou razí nejen digitalizace, ale také „zelená“ agenda. A projekt může vést i k posílení federalizačních, ne-li rovnou centralizačních snah v Evropské unii.

Premiér Andrej Babiš dal vůči plánu najevo výhrady, což je na místě. Jednak vzhledem k zadlužení EU – škoda, že mu to ale nevadí i na české úrovni – a kvůli klíči k rozdělování financí. Úkolem české vlády je samozřejmě vybojovat pro tuto zemi co nejlepší podmínky. Při dohadování o miliardy eur by se ale nemělo zapomínat ani na to, co všechno může celý velkolepý projekt způsobit i na unijní úrovni. I to se nás týká.