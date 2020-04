Agrofert už jako příjemce dotací Evropské komisi nevadí | E15.cz

„Evropská komise své rozhodnutí zrušila, čili – jinak řečeno – jsme vyhráli,“ řekl iRozhlasu vládní zmocněnec pro zastupování státu před unijním tribunálem Martin Smolka.

Komise zároveň vydala nové rozhodnutí pozastavující platbu k jednomu projektu, ministerstvo tak zřejmě navrhne, aby kabinet podal novou žalobu, která bude reagovat na aktuální stanovisko Evropské komise.

Podle Smolky má však stále smysl se soudit, když Brusel v rámci auditního šetření ke střetu zájmů premiéra Babiše nadále blokuje peníze na jeden projekt.

Důvodem je podle Smolky i to, aby se do budoucna vyjasnil výklad českého zákona o střetu zájmů v případě dotací vyplacených skrze Státní zemědělský intervenční fond. Ten loni v listopadu po analýze tuzemské legislativy oznámil, že se na něj nevztahují rozpočtová pravidla, tudíž ani paragraf o střetu zájmů. "Vzhledem k procesním předpisům a judikatuře Soudního dvora Evropské unie není možné v současné žalobě pokračovat s tím, že by se případ ‚osekal‘ na jediný zbylý projekt. V tomto případě by tedy stálo za to podat novou žalobu," míní Smolka.

Odblokování evropských peněz pro holding Agrofert, tedy s výjimkou jednoho projektu, avizoval po lednové schůzce se zástupci unijních kontrolorů už šéf zemědělského fondu Martin Šebestyán. "K proplacení tam máme dosud jediný projekt, který je v hodnotě 1,6 milionu korun," prohlásil den po jednání v Bruselu. Vláda přesto podala žalobu, podle resortu šlo o princip, citoval ministerstvo Deník N, který na materiál upozornil.

Ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého nyní zřejmě podá novou žalobu. Důvody pro to se soudit jsou podle něj stále stejné: "A sice posouzení výkladu relevantních ustanovení soudem Evropské unie." Novou žalobu bude muset podobně jako v únoru schválit nejdříve kabinet, tehdy ji odhlasoval jednomyslně. Babiš se jednání neúčastnil.

Babiš střet zájmů opakovaně odmítá, Česku podle něj nehrozí vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding postupoval podle zákonů.

Spor o dotace je důsledkem kauzy možného Babišova střetu zájmů Problémy kolem vyplácení zemědělských dotací pro Agrofert Holding jsou jedním z důsledků kauzy kolem možného střetů zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Tím se již několik let zabývá Evropská komise, kromě dotací pro zemědělské firmy z holdingu, jichž se týká nynější rozhodnutí, může mít výsledek šetření vliv také na dotace ze strukturálních fondů vyplácených Agrofertu. Definitivní verdikt EK ještě nepadl, čeká se na odpověď českého ministerstva pro místní rozvoj, které dostalo kvůli pandemii koronaviru odklad do začátku června.

Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám.

Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích.