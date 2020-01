Glosa Petra Peška: Opakování – matka auditů | E15.cz

„Budu se opakovat.“ „Není to žádné překvapení.“ Reakce premiéra Babiše – ta první – i opozičních předáků shrnuje efekt na politiku, jaký se dle očekávání dostavil po prosáknutí další auditní zprávy z Bruselu. A to ani není jasné, co přesně obsahuje. Její vyznění pouze s odvoláním na „důvěryhodný zdroj“ zveřejnil server Neovlivní.cz s tím, že potvrzuje Babišův střet zájmů . A mluvčí ministerstva zemědělství dokonce rozporoval i samotné vyhotovení auditu, prý jde jen o „podklady k jednání“.

Premiér Babiš sice audit týkající se zemědělských dotací nečetl, na jistotu ale ví, že v žádném střetu zájmů není a Česko žádné dotace vracet nebude. Podobně jako onehdy fotbalisté přesvědčovali, že žádné placené společnice na pokojích neměli… a ta částka taky neseděla. Opozice je naopak o premiérově střetu zájmů přesvědčena a mluví o riziku stamilionových škod pro Českou republiku.

Představme si, že vyznění auditu bude skutečně takové, jak to vyplývá z úniku. Za normálních okolností by taková situace byla pro jakéhokoliv předsedu vlády neudržitelná. Jenže naše okolnosti nejsou normální. Andrej Babiš má na krku tolik kauz, že veřejnost je tím už unavená a její velká část nad tím mává rukou. Respektive, dostatečně velká na to, aby mu volební podpora stačila na setrvávání ve vládě. Navíc se může opřít z jedné strany o Agrofert – byť formálně zaparkovaný ve svěřenských fondech – a z druhé o podobně spřízněná média. A roli samozřejmě hraje i to, že audity přicházejí z nepříliš milovaného Bruselu.

Nemusí ale zůstat jen u politicko-abstraktní roviny, v níž se i kauza auditů nyní pohybuje. Skutečným problémem by pro premiéra Babiše bylo, pokud by Česko skutečně muselo dotace vracet, respektive byly by o tyto částky seškrtány budoucí platby. A pokud by došlo na spor český stát vs. Agrofert o stomilionové vratky, bylo by zajímavé sledovat, na jaké straně by stál Andrej Babiš a na jaké jeho voliči…