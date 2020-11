Glosa Petra Peška: Jistota nejistoty | E15.cz

A vlastně by ani nevadilo, že nemá fungovat automaticky. Naopak. Lidský rozhodovací faktor žádná tabulka ani matice nahradit nemůže.

Stejně tak se dá pochopit, že různí členové vlády mají na různé věci různé názory. Tedy i na koronavirus a restrikce. Udržovat v nejistotě provozovatele restaurací, služeb a zavřených obchodů pět dní před jejich případným otevřením, vydávat k tomu protichůdná vyjádření a nechat rozhodnutí až na poslední chvíli je ale opět trochu návratem do doby zmatečné.

Jen ve stručnosti: vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček předpověděl, že v pondělí by se mohlo otevřít. Podobně optimisticky mluvil i ministr zdravotnictví Jan Blatný, byť k tomu dodal šalamounské: „Ve chvíli, kdy to ten systém dovolí, potom se to stane. Když to nedovolí, potom se to nestane.“

Oproti tomu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček nabádal k opatrnosti. A podobně i premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že „situace není dobrá“ a že se má „rozvolňovat s rozmyslem“. Rozhodnout o restauracích a zbylých obchodech se tak má až v neděli.

Je jasné, že situace se vyvíjí a mění každým dnem. Počet nakažených sice poklesl, ale stále osciluje. Bodové hodnocení podle systému PES i ve čtvrtek zůstalo na čísle 57, což by signaliovalo přechod do třetího stupně. Takzvané reprodukční číslo ale opět stouplo, takže se i tohle může brzy změnit k horšímu.

Stejně tak je zjevné, že se vláda snaží vrátit i ekonomický život do normálu – zvláště ve vidině blížících se Vánoc – ale zároveň koronavirovou situaci znovu nepodcenit. Jakkoliv se o některých jednotlivých krocích dá dlouze polemizovat.

Setrvalé vyvolávání nejistoty a vysílání protichůdných signálů, jak se tomu děje teď s (ne)otevíráním restaurací a zbylých obchodů, je ale zbytečné.