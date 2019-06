Glosa Petra Peška: Pod taktovkou komunistů | E15.cz

Nad usnesením o „zločinech privatizace“, které ve čtvrtek schválila Poslanecká sněmovna, by šlo mávnout rukou. Komunisté se prosazením svého návrhu na chvíli vykřičeli a hnutí ANO se jim odvděčilo za podporu vlády. A další se přidali buď ze snahy tvářit se jako „ti noví čistí“, z přesvědčení, že privatizace byla z podstaty zlo, anebo prostě z obavy, jaké by to vypadalo nehlasovat souhlasně. Pro návrh tak zvedli kromě KSČM a ANO ruku ještě poslanci SPD (včetně tří odpadlíků), ČSSD a Pirátů. Proti byla jen ODS, ostatní se zdrželi či nehlasovali.