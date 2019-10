Glosa Petra Peška: Poděkování komunistům | E15.cz

Odhlasování 21. srpna za další významný den šlo vcelku hladce. Téměř všichni poslanci památku obětí invaze z roku 1968 podpořili, jen několik se jich zdrželo (podrobné výsledky hlasování zde ). Neboli, šlo o jeden z výjimečných případů, kdy jinak rozdělená a politická scéna našla shodu. Přesto to nuda nebyla.

A to díky komunistům, konkrétně jejich místopředsedovi Stanislavu Grospičovi. Ten v Českém rozhlase zpochybnil označení „okupace“ a oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy připsal „vesměs dopravním nehodám“. Vzhledem k nechutnosti těchto výroků je vlastně slovo „díky“ nepřípadné, i tak se dá KSČM poděkovat. Připomněli, co jsou zač, a také vrhli trocha rudého stínu na strany, které jsou za podpory komunistů u moci. A které se tváří, že se vlastně až tak nic skandálního neděje.

Jistě, sami komunisté mohou namítat, že šlo jen o výrok jednoho z nich – byť místopředsedy partaje. Jejich poslanci se vesměs při hlasování „jen“ zdrželi, Jiří Dolejš dokonce hlasoval pro a na Twitteru slova svého soudruha zpochybňoval. A sociální demokraté Grospičova slova ústy svého místopředsedy a ministra zahraničí Tomáše Petříčka odmítli (mimochodem i odkazem právě na Jiřího Dolejše). To vše je ale jen alibi. První je stále členem strany, která má v názvu komunistická a z níž zaznívá relativizování či rovnou omlouvání zločinů totality. A druhý sedí ve vládě, která je na KSČM závislá a jde jí na ruku.

Schválení 21. srpna jako významného dne se tak vlastně stalo hned trojím symbolem. Jednak je jím událost samotná. Pak je to fakt, že nejde o volný den, takže připomenutí obětí invaze nebude stát ekonomiku ani korunu a bude především symbolické. A do třetice se to stalo symbolem dnešní politické situace, kdy komunisté jsou součástí širší vládní garnitury a jejich výplody jsou součástí vážné politické debaty. Ať už jde o zpochybňování obětí srpnové invaze či snahy o zdanění ukradeného a nyní vraceného majetku. A pokud ne symbol, tak znamení doby, jak zpíval Karel Kryl…