Glosa Petra Peška: Premiér a spravedlnost | E15.cz

Pro Andreje Babiše to nebyl příjemný víkend. A přitom mohl být. Bylo krásné počasí a naskytla se možnost oddychu po náročném finále voleb do Evropského parlamentu. Jenže přišlo zveřejnění detailů návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle níž Agrofert čerpal mnohé dotace neoprávněně a premiér si navzdory zákonu o střetu zájmů ponechal vliv na jeho chod. A pokud ne toto, tak už fakt, že Česko možná bude muset kvůli tomu vracet do Bruselu dotace za zhruba 450 milionů, může vyvolat nepříjemné pocity i u jeho nejotrlejších voličů. Takových vládních dárečků by za to mohlo být…