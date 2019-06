Agrofert a dotace: Přišel audit z Evropské komise | E15.cz

Z návrhu auditní zprávy Evropské komise vyplývá, že Česko by kvůli údajnému střetu zájmů mohlo do rozpočtu Evropské unie vracet kolem 450 milionů korun dotací. O jaké konkrétní dotace by šlo? Přečtěte si shrnutí i s přehledem evropské finanční podpory pro holding Agrofert.