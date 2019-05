Glosa Petra Peška: Přijmout demisi ministra? Zeman není první, kdo otálel | E15.cz

Prezidentu Milošovi Zemanovi se podařilo to, co má tak moc rád – rozčeřit politické vody a přitáhnout na sebe pozornost. Stačilo naznačit otálení s přijetím demise ministra kultury Antonína Staňka, k čemuž mu dodali munici i další zúčastnění. Není to ale nic tragického a s ohledem na chování hlavy státu v polistopadové éře ani nic nového.