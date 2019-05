O osudu ministra kultury Staňka rozhodne Zeman | E15.cz

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) by měl po oznámení své rezignace do konce května ve funkci skončit. Premiér Andrej Babiš (ANO) však zatím jeho odvolání nenavrhl a prezident Miloš Zeman odmítá uvést, zda ministrovu rezignaci přijme. O Staňkově konci by mělo rozhodnout několik schůzek v Lánech, z nichž první se odehraje dnes večer mezi premiérem a prezidentem.

Na schůzce chce Babiš probrat se Zemanem situaci na ministerstvu kultury. Není však ještě jasné, zda už dnes navrhne Staňka odvolat. Babiš řekl, že ho předseda ČSSD Jan Hamáček zatím informoval jen prostřednictvím textové zprávy. „Já to musím dostat samozřejmě na papíře, abych mohl konat a abych mohl informovat oficiálně pana prezidenta,“ řekl Babiš, podle kterého je personální obsazení rezortu čistě na rozhodnutí sociální demokracie. Hamáček by měl dorazit do Lán ve čtvrtek.

Staněk podle svých slov skončil kvůli sílící kritice svého rozhodnutí odvolat ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. K rezignaci ho prý vyzval Hamáček.

Fajt byl už v minulosti trnem v oku Zemanovi, který ho například odmítl jmenovat profesorem. V kuloárech se proto spekuluje o tom, že by se prezident mohl Staňka zastat.

Umělci, kteří v petici volali po ministrově odstoupení, často argumentovali právě tím, že má k prezidentovi blízko. „Staněk jen plní zadání Hradu,“ řekl například médiím ředitel pražské galerie DOX Leoš Válka k Fajtově odvolání.

Zeman by měl ministra přijmout až po volbách do Evropského parlamentu 28. května. „Asi před čtrnácti dny mě ministr Staněk požádal o přijetí, vzhledem k nabitému programu jsem mu dal termín na přespříští týden a to dodržím. Dokud si s ním nepromluvím, tak se k těmto věcem nebudu vyjadřovat,“ uvedl Zeman. „Je skutečně věcí pana prezidenta, jak se k rezignaci postaví,“ podotkl sám Staněk minulý týden.

Hamáček má už okruh kandidátů na nového ministra kultury, zatím však nechtěl naznačit, o koho jde. „V nejbližší době se s některými sejdu. Hlavním úkolem nového ministra bude stabilizovat rezort a připravit výběrová řízení na ředitele Národní galerie a Muzea umění Olomouc,“ uvedl. „Vedení sociální demokracie chce především uklidnit situaci v kultuře. To bude zásadní,“ dodal ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, který Staňka v minulosti kritizoval.