Glosa Petra Peška: Prokurátorská nemravnost | E15.cz

I tak se dá ale říct jedno. Jen se dál potvrzuje, že celé je to příliš sporné na to, aby to ospravedlňovalo dramatické a přepálené zásahy z roku 2013 jak na Úřadu vlády, tak u podezřelých doma. A především pád kabinetu a následnou výměnu garnitury.

Na pondělním rozhodnutí Městského soudu v Praze zaujme zdůvodnění soudkyně Moniky Křikavové. Nebyla to totiž zdaleka jen suchá řeč paragrafů, ale spíš politická proklamace. Soudkyně mluvila v souvislosti s jednáním obžalovaných o „nemravnosti“, „nabubřelé žvanivosti“ a při zmínce o policejní reorganizaci zmiňovala boj s „hydrou 90. let“. I když není nutné s jejími komentáři souhlasit, má každopádně ve světle těchto pranýřujících odsudků její verdikt – tedy, že nešlo o trestné jednání - ještě větší váhu (více o pondělním rozhodnutí soudu zde).

Jistě, jsou tu další větve celé kauzy. Jednak zneužití Vojenského zpravodajství (zde po fázích odsouzení/osvobození nakonec odvolací soud letos v březnu zpřísnil všem obžalovaným podmínečné tresty), dále pak nezdaněné dary („kauza kabelky“ – zde soud pokračuje) a „kauza poslanecké trafiky“ (tu Nejvyšší soud utnul s odkazem na poslaneckou indemnitu, stíhaným bylo přiznáno odškodné).

Nic z toho ale neospravedlňuje to, co se pod taktovkou žalobců z Olomouce v roce 2013 dělo. Navíc jsou tu roky tahanic. Odbočka BIS se v médiích probírá už přes pět let, od žaloby podané Vrchním státním zastupitelstvím uplynulo už více než čtyři a půl roku.

Sečteno a podtrženo, to co se v kruhu kolem tehdejší šéfky premiérova kabinetu Jany Nagyové – dnes Nečasové – dělo, mělo být případně potrestáno „politicky“, třebas i ve volbách. Monstrzásah dirigovaný Ivo Ištvanem byl zcela mimo a jeho strůjci by za to měli pykat.