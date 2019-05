„Snažily se ho ukrást různé strany a proudy, ale je to sociálnědemokratický svátek,“ posteskl si šéf ČSSD Jan Hamáček. Ale co naplat, mediální krádeži nezabránil – bez Jakeše, bez rvačky, a navíc jen na dvoře Lidového domu, to holt netáhlo…

Řevnivost ale panovala i mezi studenty. Někteří z nich došli k závěru, že pražský majáles příliš propadl komerci, a proto si uspořádali vlastní. A aby majálesů nebylo málo, po sobotním „Pražském“ se v úterý konal ještě Lesamáj. Konkurence kvete už od mládí...