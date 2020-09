Glosa Petra Peška: Rouškovné na druhou | E15.cz

Senioři dostanou pět roušek a respirátor, rozhodla vláda. Těžko proti tomu na první pohled něco namítat. Lidé starší šedesáti let patří mezi sociálně slabší skupiny, zásilka tak některým pomůže a nikomu neuškodí. A přežije to i státní kasa, zvlášť ve stínu nynějšího deficitního průvanu. Jenže hned druhý pohled ukazuje, jak neuvěřitelné to je.