Glosa Petra Peška: Stav klimatické hysterie | E15.cz

Na obranu Prahy 6 – čtvrti honosící se vkusnými obytnými domy z doby první republiky a ještě krásnějšími vilami – lze říct, že na rozdíl od některých jiných částí hlavního města na to jde přeci jen trošku s rozumem. „Nechceme, aby šlo o módní hurákampaň,“ nechal se slyšet předseda výboru pro participaci Oldřich Kužílek z hnutí STAN. Mezi oznámená opatření patří regulace dopravy, budování pítek a zapovězení plastových nádob během akcí, kterých je na „šestce“ požehnaně.

Jistě, není to hurákampaň,ale kampaň to stále je. Nic proti snaze usměrnit dopravu, které sice pomohlo otevření Blanky, ale bez navazujících silničních uzlů uvrhlo některé části Prahy 6 do nepříjemné smogové situace. Nic proti tomu, že se přestanou hromadit kupy plastových kelímků, a to nejen v této městské části. A je i dobře, že se upozorňuje na nedokončený pražský okruh, který zvláště v severní části metropole citelně chybí.