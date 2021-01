Glosa Petra Peška: Svéráz národního očkování | E15.cz

Nesmělé budování očkovacích center a trochu komplikované představení registračního systému. Zneužívání dávek pro úředníky… Vítejte v „Czech Republic – The Country For The Future“…

I u vakcinace platí to, co po celou koronavirovou krizi. Je to nová situace, není lehké ji zvládnout a asi nikdo by se nedokázal vyhnout chybám. A že i tady jsou tisíce lidí, kteří dělají, co můžou.

Ale stejně tak je i zde platné to „B“ – tedy, že souběh přešlapů je u dodávek, distribuce a aplikování vakcín větší než malý. A opět jich většina vychází z vládních pozic, zvláště z té nejvyšší.

Zároveň ale platí i třetí věc. Není problém, který by se nedal vysvětlit či zamluvit. Rezignace šéfa Státního zdravotnického ústavu, kde se nechávali očkovat úředníci i se svými příbuznými, patří mezi světlejší okamžiky vakcinačního dobrodružství. Vyvodit politickou či manažerskou zodpovědnost není v českém prostředí zrovna obvyklé.

Což ostatně opakovaně dokazuje i premiér Andrej Babiš, jemuž nelze upřít schopnost otočit přešlapy ve svůj prospěch. Ve středu se vypravil společně se svým ministrem zdravotnictví Janem Blatný do prvního velkokapacitního očkovacího centra v Brně. Jeho vláda má sice prakticky nulové zásluhy na jeho vzniku – v prostorách výstaviště se zrodilo díky spolupráci tamní fakultní nemocnice, vedení města Brna a Jihomoravského kraje – ale proč se tam nepřijet vyfotit.

A na čtvrteční tiskové konferenci si premiér postěžoval na pomalý průběh vakcinace, za jejíhož koordinátora se - byť „s nadsázkou“ (!) - pasoval: „Samozřejmě že nejsem spokojený, když jsme dostali 169 tisíc vakcín a máme vykázáno 70 tisíc (očkovaných). To je samozřejmě špatně.“ Detaily, že jeho odhady počtu očkovaných se o tisíce rozcházely s realitou, netřeba komentovat. I tady byla dodatečně slíbena náprava, takže jaképak copak.

Stejně tak se dalo udělat jednodušeji i představení registračního systému, než jak to na čtvrteční tiskové konferenci demonstrovali ministr Blatný s premiérem Babišem. Zvlášť s ohledem na to, že v první vlně mají přijít na řadu senioři nad 80 let.

Vedení krajů si také postěžovalo, že nebyla dostatečně vyzkoušena zátěž systému. Jestli jsou tyto obavy oprávněné, se dozvíme možná už v pátek po 8:00 ráno, kdy registrace začíná.

Naopak „obavy“, že by celá vakcinace probíhala svižně a přehledně, už asi byly z velké části rozptýleny. Stejně tak, že tato vládní garnitura dokáže koronavirovou krizi zvládnout bez zbytečných zádrhelů. Či bez vynucených chyb, řečeno tenisovou terminologií.