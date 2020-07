Glosa Petra Peška: Třešňové signály | E15.cz

Ostatně ani dosavadní vývoj se nelišil od předchozích zkušeností. Komunisté chvíli brblali, pak si vymohli několik kosmetických změn a podporu rozpočtu přislíbili. Naopak ostatní návrhy – včetně těch od formálně koaličních sociálních demokratů – rozpočtovým výborem neprošly a nejspíš skončí pod stolem. Tedy pokud nepočítám změny, s nimiž přišel přímo premiér Andrej Babiš.

Už samotný fakt, že rozhodující silou při schvalování tak důležité věci jsou 30 let po listopadu 1989 komunisté, by byl na pováženou. Jakkoliv význam jejich změn spočívá spíš ve formě než v obsahu. Nejde o nic skandálního – například odměny pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách jsou v pořádku.

Dalo se to ale dopředu projednat a zahrnout už do původního návrhu. To by se ale KSČM nemohla vytahovat, že to vydupala ona. A jejímu vedení by chyběl v ruce argument, proč je výhodné podporovat vládu, byť v jejím čele stojí miliardář. Což se samozřejmě před blížícím se volebním sjezdem komunistů hodí dvojnásob.

Jenže pokud tady šlo o malé politické divadlo, příště už může být hlavním to, o co se hraje. Už jednou to komunisté ukázali, když se jim podařilo protlačit zdanění církevních náhrad (byť nakonec to zrušil Ústavní soud). A apetit je nepřešel.

Už příští týden chtějí s vládním ANO jednat o podmínkách další tolerance vlády. A šermují nápady, jako je zavedení dvojí daně pro fyzické osoby či vyšší zdanění firem. Tam už by v žádném případě nešlo jen o formu, ale hlavně o obsah.

Mimochodem, ani zde se, přinejmenším zpočátku, nepočítá s aktivním zapojením ČSSD. Ale to je jejich volba.