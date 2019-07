Glosa Petra Peška: Triumf neodpovědnosti | E15.cz

Sociální demokraté se sice v posledních dnech snaží dávat najevo, že nejsou úplně bezzubí. Možná se inspirovali postupem svého někdejšího předsedy a premiéra Bohuslava Sobotky (to je ten pán, co dnes chodí na protivládní demonstrace), který to také neměl s odvoláváním tehdejšího ministra financí Andreje Babiše lehké. I nyní zaujali při tahanici kolem ministra kultury neústupný postoj. „My jsme jasně řekli, kdo je naším kandidátem,“ zopakoval v pondělí nynější šéf ČSSD Jan Hamáček.

Jenže rozhodnost s sebou nese i moment rozhodnutí. Tedy připravenost dát najevo, že máte své věci ve svých rukách. Což se sociálním demokratům daří úspěšně popírat. „Uvidíme, jak dopadne pan premiér,“ nechal se jejich předseda slyšet s odkazem na středeční schůzku prezidenta s premiérem. „Ten dokument leží na Pražském hradě,“ připomněl žádost o odvolání ministra kultury Staňka z konce května (!).

Podobně nepřesvědčivě působí i barvitý, byť zároveň chvílemi temný výlev čekajícího Staňkova nástupce Michala Šmardy zveřejněný na Facebooku. Míří do současné vlády, ale připomíná, že vlastně byl „od první chvíle“ proti vstupu ČSSD do koalice a pokládá to za chybu. Šanci naopak prý viděl v odchodu do opozice. Lepší munici pro otálení se svým jmenováním Miloši Zemanovi dát nemohl… (celý příspěvek zde)

V neposlední řadě je tu ale i mytí rukou ze strany premiéra Andreje Babiše. V tahanici kolem výměny ministra kultury je prý jen „zprostředkovatelem“. A celé se to snaží prezentovat jen jako spor mezi hlavu státu a kdysi jeho ČSSD. Větší rezignaci na ústavní pravomoci předsedy vlády těžko pohledat…

Řada aktérů i přihlížejících současné vládní přetahované si stěžuje na uzurpátorské tendence prezidenta Miloše Zemana. Nepochybně v tom mají pravdu. To, jak mnozí z nich dobrovolně vyklízejí pole politické zodpovědnosti, ale mocenský apetit hlavy státu jen přiživuje. Takže se pak nemohou divit.