Glosa Petra Peška: Velikonoční mrzení | E15.cz

A přece to jde. Ještě v pondělí vládní představitelé mluvili jako o hotové věci, že nouzový stav má být prodloužen o celý měsíc. Když se ukázalo, že pro to bude menšinová vláda shánět v Poslanecké sněmovně těžko podporu, najednou tu slyšíme o setrvání restrikcí „minimálně do Velikonoc“.