Glosa Petra Peška: Vrtěti Tchaj-wanem | E15.cz

Spor, který občas začíná připomínat kýčovité uctívání Tibetu, vyvěral i během debaty šéfů obou komor v nedělních Otázkách Václava Moravce. Předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) nezbylo než hájit diplomatickou pozici vlády. Jeho senátní protějšek Miloš Vystrčil (ODS) si jakožto zástupce opozice mohl dovolit být razantnější.

Pozitivní postoj vůči Tchaj-wanu označil za jasnou, hodnotovou věc a odkázal se na odkaz Václava Havla. A nutno přiznat, že argumentačně v mnohém zahnal svého kolegu z dolní komory do kouta, což dál rezonuje po sociálních sítích.

Debatní konflikt, který v tomto ohledu nastal, by přitom nemusel být vůbec nutný. Pragmatický vztah s pevninskou Čínou se dá s racionálně-emotivním vztahem k Tchaj-wanu - nad nímž má Peking oficiální, ale nikoliv reálnou nadvládu - kombinovat. Není to lehké, ale je to proveditelné.

Pokud jsou ovšem zahraniční politika státu a projevy všech jeho nejvyšších představitelů co možná nejvíc jednotné, sebevědomé a rozumné. Což je už ale trochu jiná debata, než ta nedělní televizní. Tedy hlavně z jedné strany…