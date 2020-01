Opraví ministryně Maláčová výplaty dávek? Glosa Petra Peška | E15.cz

Tahanice kolem systému na výplatu sociálních dávek stále nekončí. Připomínaly by grotesku, pokud by nešlo o věc tak důležitou a v neposlední řadě i drahou. Antimonopolní úřad v nejnovějším dějství zakázal ministerstvu práce a sociálních věcí uzavřít smlouvu na nový systém, když uznal námitky jednoho z uchazečů, firmy DXC Technology, proti vyřazení z tendru.

Takže se vracíme opět na začátek, nebo přinejmenším o několik kroků zpátky. Ministerstvo plánuje soutěž novou, ve vzduchu se vznáší další prodlužování kontraktu s dlouholetým provozovatelem výplaty dávek, firmou OKSystem. To vše zhruba rok před tím, než měl nový systém postupně nabíhat.

Na jedné straně je možné vidět trvalou neschopnost ministerstva poradit si s výběrem firmy, která by nákladný systém na výplatu sociálních dávek všeho druhu provozovala spolehlivě a přitom úsporněji. První tendr byl vyhlášen už v roce 2014, další pak v roce 2017. Jistě jen shodou okolností tu mluvíme o resortu, který je zároveň dlouhodobě obviňován z plýtvání už při samotném vyplácení dávek jako takových.

Jednou z příčin průtahů se systémem je asi i příliš časté střídání ministrů práce a sociálních věcí. Jana Maláčová je už čtvrtým šéfem tohoto resortu za posledních pět let (a dle přímé úměry už osmým za uplynulou dekádu).

A aniž bychom zabrušovali do detailů tohoto sporu, obecným problémem ve státní správě bývá i to, že neúspěšní žadatelé o zakázky mívají v ruce až příliš velký klacek pro problematizování výsledků tendrů. I to jeden z vedlejších produktů tažení proti korupci (či často spíš „korupci“), které se stalo mantrou nynější vládní garnitury.

Jakkoliv Jana Maláčová problém se „zakletým“ systémem na výplatu dávek zdědila, je ministryní už téměř rok a půl, takže řešení nastalé situace je její zodpovědností. Má výtečnou příležitost ukázat, zda umí i více, než ždímat ze státního rozpočtu další a další peníze či vést srdnatý boj se svým koaličním partnerem o uznání zásluh o státní štědrost.