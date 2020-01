Vyřídit si rodičák bude snadné, lidem přijde dopis z úřadu | E15.cz

Změnu by mohla přinést ústavní stížnost, kterou chce začátkem roku podat KDU-ČSL. Pokud ji Ústavní soud vyhoví, zhruba 70 tisícům rodin by měl stát doplatit rozdíl zpětně. Soud může rozhodovat libovolně dlouho, není vázán žádnou lhůtou.

„Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku nebudou doprovázet žádná složitá papírování. Celková částka rodičovského příspěvku se z 220 tisíc zvýší na 300 tisíc korun a u vícerčat na 450 tisíc korun rodinám automaticky. Nikdo nebude muset na úřadech práce o zvýšení celkové částky žádat,“ uvádí na svých stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí.

Všichni příjemci příspěvku dostanou od Úřadu práce dopis, v němž budou se změnami obeznámeni. Zabývat se budou případně jen úpravou výše měsíční částky.

„Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za tři měsíce. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou,“ dodává úřad Jany Maláčové (ČSSD).

Spolu se zvýšením příspěvku se mění limit pro čerpání rodičovské ze 7 600 korun na 10 tisíc korun u těch, kteří nedoložili příjem. To jsou například studenti, OSVČ, nezaměstnaní, nebo lidé s velmi nízkými příjmy.

Novela zákona také umožňuje rodičům lepší sladění pracovního a rodinného života. Zvyšuje se i měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči na dvojnásobek, tedy ze 46 na 92 hodin, aniž by přišli o rodičovský příspěvek.

Rodičům bude za měsíc leden (výplata v únoru) 2020 rodičovský příspěvek vyplacen ve stejné výši, jaká jim náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské. Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za tři měsíce. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou.

Kde rodiče získají informace: na e-mailové adrese rodicak@uradprace.cz

na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR

na webové stránce Některé možnosti čerpání příspěvku: Dítě se ještě nenarodilo, anebo mu je k 1. 1. 2020 méně než tři roky a matka stále čerpá rodičovský příspěvek. V těchto případech dojde téměř vždy k vyčerpání celého navýšení.

Dítěti jsou k 1. 1. 2020 tři roky. Matka má vyčerpáno téměř 220 000 korun. Před nástupem na mateřskou brala 15 000 korun, a může tedy čerpat maximální rychlostí 10 500 korun. Bude čerpat po dobu osmi měsíců až do vyčerpání 80 000 korun v měsíci srpnu.

Dítěti jsou k 1. 1. 2020 tři roky a devět měsíců. Matka má vyčerpáno téměř 220 000 korun. Před nástupem na mateřskou brala 30 000 korun a může tedy čerpat maximální rychlostí 21 000 korun. Bude čerpat po dobu tří měsíců až do vyčerpání 63 000 korun v měsíci březnu. Nestihne dočerpat 17 000 korun z navýšené částky před čtvrtými narozeninami dítěte. Pramen: MPSV

Porodné 2020: Kdo na něj dosáhne v příštím roce?

Nejčastější dotazy a odpovědi:

1. Bude se mě navýšení týkat? Nárok mají rodiče, kterým se narodí dítě kdykoli od 1. 1. 2020 a také ti, kteří ještě aktivně čerpají RP k 1. 1. 2020. To znamená, že RP musí dostat ještě za leden (lednová částka je vyplácena v únoru). Nárok trvá do 4 let věku dítěte.

2. Musím si o zvýšení žádat? Ne. Celková částka se zvýší rodinám automaticky. Žádat musíte případně jen o změnu výše měsíční částky. To lze každé tři měsíce - osobně, poštou nebo elektronickým formulářem na ÚP ČR.

3. Jak vysoký RP můžu pobírat měsíčně? Maximální hranice je srovnatelná s „mateřskou“. Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít nárok si zvolit od nového roku maximum až 10 000 Kč, rodiče vícerčat až 15 000 Kč.

4. Mohu pracovat a pobírat RP? Ano, můžete.

5. Mohu dát dítě do školky a pobírat RP? Ano, dítě do 2 let můžete umístit do jeslí/ dětské skupiny až na 92 hodin měsíčně. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.