Daňový balíček se zadrhl ve sněmovně | E15.cz

Daňový balíček, s jehož pomocí chce vláda vyždímat do rozpočtu již naplánované, ale zatím chybějící příjmy, se zadrhl ve sněmovně. Přesněji řečeno opozici se podařilo jeho schvalování odsunout přinejmenším na pátek.

Vláda už začíná být nervózní a vzhledem k vidině dalších odkladů koketuje s myšlenkou mimořádné schůze. Je to pochopitelné. Čas se krátí, a jelikož pak bude na řadě ještě Senát, kde se dá proti návrhům na zvýšení daní čekat odpor, může se to k 1. lednu stihnout jen tak tak. Pokud vůbec. Ale tak to chodí, když důležité věci necháváte na poslední chvíli, a navíc máte protivníka, který vás v tom rád vykoupe.

Výpadkem je ostatně i daň z církevních náhrad, kterou Ústavní soud smetl. S tím vláda sice do značné míry počítala, nicméně i tak zaujmou některé reakce. Třeba když premiér včera neústupně a principiálně prohlásil, že „příjmy se mají danit“. Jak že to bylo tehdy s těmi korunovými dluhopisy?