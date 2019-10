Církevní restituce stát nezdaní. Komunisté se obrátí na EU | E15.cz

Dospěl k závěru, že cílem nebylo posílit příjmy státu, ale osekat peněžní kompenzace za nevydané budovy a pozemky. Církvím a náboženským společnostem je přiznala norma z roku 2012. Následně byly stvrzeny smlouvami, které s nimi uzavřela tehdejší vláda.

„Právní úprava byla protiústavní. Porušovala první článek ústavy, kde se píše, že Česká republika je demokratický právní stát,“ odůvodnil verdikt soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Připomněl, že v daňové oblasti může stát dělat cokoliv. „Důvodem zdanění ale nebyla nějaká přírodní katastrofa, válka nebo hospodářská krize. Nešlo o čestný úmysl primárně naplnit státní pokladnu, ale snížit restituční náhradu,“ dodal.

Z nyní čtrnáctičlenného pléna Ústavního soudu se proti rozsudku postavili Radovan Suchánek a Josef Fiala. Suchánek si ve svém odlišném stanovisku vypomohl citáty z bible: „Každému, což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň,“ napsal s tím, že uplatněním devatenáctiprocentní sazby daně z příjmů právnických osob by se nijak nemařil účel finančních náhrad, kterým je zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd.

Komunisté považují rozhodnutí za nespravedlivé. „Zvážíme, zda se neobrátíme na evropské instituce,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Jak loni informoval deník E15, šanci na úspěch by zřejmě mělo zdanění úroků z peněžních kompenzací vypočítávaných z průměrné roční míry inflace. Uvádí to jedna z právních analýz, které si nechal vypracovat sněmovní ústavně-právní výbor. Možný výnos by však nebyl asi

380 milionů korun ročně, jak předpokládal zrušený zákon, inkaso by se pohybovalo maximálně v řádu nižších desítek milionů. „Zdanit jen úroky je samozřejmě také možné,“ připustil předseda komunistů Vojtěch Filip.

Pravicová opozice rozhodnutí soudu vítá. „Ústava zůstala ochráněna. Vám, milí kolegové, kteří jste se na pokusu o tuto komunistickou krádež podíleli, zůstala věčná ostuda,“ prohlásil v dolní komoře parlamentu šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Jako ministr financí v Nečasově vládě se na přípravě vyrovnání mezi státem a církvemi podílel.

Stát posílá církvím od roku 2013 jako náhradu za nevydaný majetek necelé dvě miliardy korun ročně. Za 30 let, kdy se stanou ekonomicky zcela nezávislé na státu, mají dostat celkem 59 miliard. Vrácené nemovitosti, které si po roce 1948 přivlastnil komunistický režim, byly oceněny na 75 miliard.