Zpátky do lavic! - glosa Petra Peška | E15.cz

Nejen, že návrat žáků do školních lavic nebude brzký a kompletní. Ministr školství Robert Plaga chce navíc rodiče zapojit i do hodnocení jejich ratolestí. „Předpokládáme větší využití formativního hodnocení zpětnou vazbou,“ vysvětlil trošku tajemně, co na rodiče nyní čeká. A zapadnout by nemělo ani to, že školy se sice částečně otevřou, nosným prvkem ale dál zůstane vzdálená výuka. Stoprocentně tak budou rodiče zbaveni jen ošetřovného.

Rozumně každopádně znějí návrhy ministra školství ohledně toho, co by měli žáci zvládnout. Učitelé by podle něj neměli bazírovat na zvládnutí veškerého obsahu výukových programů, ale soustředit se hlavně na znalosti, které budou potřebovat pro další vzdělávání. Neboli, všechno špatné je pro něco dobré. I koronavirus.