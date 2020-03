Plat učitelů loni překročil čtyřicet tisíc měsíčně | E15.cz

Průměrný plat nepedagogických pracovníků ve školství činil loni 21 786 korun. Proti roku 2018 se zvedl o 11,6 procenta. Ve srovnání s rokem 2017 byly loni platy nepedagogů ve školách vyšší o přibližně 24,4 procenta.

Statistiky nárůstu platů v různých typech škol ministerstvo zatím nezveřejnilo. Upozornilo zároveň, že data nezahrnují platy v soukromých či církevních školách. V údajích také nejsou zapracovány například příspěvky, které na výdělky učitelů dávají některé obce.

Vláda ve svém programové prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být kolem 47 322 korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) již dříve uvedl, že by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně alespoň 45 tisíc korun. Nepedagogičtí zaměstnanci by měli mít v průměru přibližně 26 tisíc korun.

Rozpočet na platy vyučujících se v loňském roce zvedl o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. O deset procent pak vzrostl objem peněz na výdělky nepedagogů, jako jsou například školníci, uklízečky, kuchařky nebo hospodářky. Šest procent navíc pro ně mířilo do tarifů, zbytek na odměny.

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka se zřejmě část peněz v loňském rozpočtu přesunula směrem od pedagogů k nepedagogům ve školství. „Částečně se jedná o stokoruny, které se mezi těmito dvěma skupinami přelily, pedagogové mají jakoby o 192 Kč méně a nepedagogové o 309 korun více, než se plánovalo,“ řekl. Školští odboráři podle něj ale teprve budou data analyzovat. Nyní je podle nich důležité hlavně vypořádat se se situací kolem koronaviru.

Platy se zvedly znovu od letošního ledna. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o deset procent. Základ výdělků učitelů se navýšil o osm procent a zbytek peněz by měl jít do nadtarifní části. Přibližně o deset procent by letos měly narůst opět i příjmy nepedagogů. Údaje o výši průměrných platů za letošní první čtvrtletí ministerstvo ale zatím nemá.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu přibližně 214 miliardy korun. S krácením peněz kvůli opatřením proti koronaviru podle mluvčí Anety Lednové v současnosti nepočítá.