Glosa Štěpána Brunera: Smartwings aneb čekání na Ježíška | E15.cz

Smartwings jsou v dobré finanční kondici. Těmito slovy reagovaly aerolinky na zprávu deníku E15 o neochotě čínského akcionáře společnosti navýšit základní kapitál, což by firmě pomohlo překonat stávající těžkosti. Ty se mohou ukázat jako fatální. Národní dopravce je dokonce tak zdravý, že, jak následně oznámil, letos nevyplatí žádnou dividendu. Rozpor mezi slovy a skutečností snad už nemůže být větší.

„Nedojde-li k posílení finanční pozice, existuje významné riziko ohrožení samotné existence společnosti.“ I těmito slovy zval člen představenstva Smartwings Jiří Jurán akcionáře na květnovou valnou hromadu firmy. Otevřeně přitom v pozvánce přiznával, že dopravce řeší potíže s cash flow a nespokojenost s celou situací dávají najevo i banky. Na ní zástupci minoritního akcionáře, společnosti China lnternational Group Corporation, vůbec nedorazili, a příliv peněz, který by Smartwing pomohl překonat krušné chvíle tak, opět nenastal.

Jádrem problémů je celosvětový zákaz provozu letounů Boeing 737 MAX. Ty měly před letní sezónou významně posílit flotilu Smartwings. Namísto toho stojí sedm již doručených strojů v koutu pražského letiště a další, které měly dorazit během jara a léta, zůstávají u výrobce. Kroky aerolinek z poslední doby dávají jasně najevo, jak jim tyto letouny chybí. Před sezónou Smartwings oznámily osekání svých linek – není zkrátka čím létat.

Díry v letovém řádu společnost lepí, jak se dá. Pronájmy letadel v situaci, kdy po volných kapacitách pasou i další aerolinky postižené krizí kolem „MAXů“, ale rozhodně nelze označit za laciné. Navíc na trhu jsou k dispozici spíše starší stroje, což znamená vyšší provozní náklady. A občas plánovačům Smartwings dokonce nezbude, než pronajmout větší letadlo i posádkou, do kterého naloží cestující ze dvou původně plánovaných letů. Letečtí fandové se tak sice dočkali první návštěvy Airbusu A350 v Praze, účetní Smartwings z této atrakce ale jistě radost neměli. A mezitím firma samozřejmě platí leasing za nové, odstavené letouny.

Naděje, že za tyto problémy zaplatí Boeing jako výrobce zneprovozněných letadel, je lichá. V minulosti americká firma v podobných případech nabízela kompenzace v podobě slev na příští nákupy letadel. A podle informací, které prosakují z jednání mezi výrobcem a dotčenými aerolinkami, tomu tentokrát nebude jinak.

Na nejbližší valné hromadě už Smartwings navýšení základního kapitálu nenavrhnou. Pokud tedy dopravce s touto cestou už nepočítá, nezbývá, než najít někoho, kdo bude Smartwings ochoten potřebné provozní finance půjčit. Volněji by se totiž mělo dýchat až ke konci roku – právě do té doby Boeing slibuje problémy napravit a poslat letouny 737 MAX opět do vzduchu. Ve Smartwings tak letos budou vyhlížet Vánoce opravdu netrpělivě.